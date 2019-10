Contra o Lokomotiv, Cristiano Ronaldo pode quebrar outro recorde na Liga dos Campeões

O astro da Juventus pode se transformar, de forma isolada, no jogador que fez gols contra o maior número de times diferentes na Champions

Cristiano Ronaldo é o maior goleador na história da Liga dos Campeões (estufou as redes 128 vezes), e acostumou-se a quebrar recordes ao longo de sua carreira.

Nesta terça-feira (21), contra o Lokomotiv de Moscou, o português poderá quebrar mais uma marca histórica.

A recebe o time russo às 16h (de Brasília) pela terceira rodada da fase de grupos da . Ao longo de sua carreira, CR7 fez gols em 33 adversários diferentes na competição. Ao lado de Raúl, eterno ídolo do , o português é quem mais balançou as redes de diferentes times no certame.

Como jamais enfrentou o Lokomotiv, Cristiano Ronaldo tem a chance de se isolar também com esta marca.