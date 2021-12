Conmebol define datas para a final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Athletico-PR

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (9) as datas para a disputa da Recopa Sul-Americana, torneio que reúne o campeão da Libertadores, Palmeiras, e o vencedor da Copa Sul-Americana, Athletico-PR. Os jogo de ida será no dia 23 de fevereiro, em Curitiba, e a volta está marcada para o dia 2 de março, no Allianz Parque.

Assim como na edição passada, o time campeão da Libertadores tem a vantagem de fazer o segundo duelo como mandante.

De acordo com o regulamento, não há o critério para o gol marcado fora de casa. Desta forma, sairá vencedor o time que ficar à frente no placar agregado. Caso hajam dois empates, a decisão será nas penalidades.