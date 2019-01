Copa América 2019: Brasil vai enfrentar Bolívia, Venezuela e Peru; confira os grupos sorteados

Seleção de Tite deu sorte e pega grupo fácil na primeira fase da competição

Em evento realizado no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (24), a Conmebol sorteou os grupos da Copa América 2019, que será disputada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.

O Brasil deu sorte no sorteio e vai enfrentar Bolívia, Venezuela e Peru. A estreia será contra a Bolívia, em 14 de junho, no Morumbi, em São Paulo, às 21h30. Quatro dias depois, o rival será a Venezuela, no mesmo horário, na Fonte Nova, em Salvador. O escrete canarinho encerra sua participação na fase de grupos em 22 de junho, às 16h (sempre no horário de Brasília), contra o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo.

PARTIDA DATA HORA LOCAL BRASIL x Bolívia 14 de junho (sexta-feira) 21h30 Morumbi, São Paulo BRASIL x Venezuela 18 de junho (terça-feira) 21h30 Arena Fonte Nova, Salvador BRASIL x Peru 22 de junho (sábado) 16h Arena Corinthians, São Paulo

No entanto, se o Brasil deu sorte, o mesmo não se pode falar de Argentina e Uruguai, os outros cabeças de chave. A Albiceleste vai enfrentar Colômbia e Paraguai, além do convidado Catar, enquanto a Celeste Olímpica tem as companhias de Equador, do convidado Japão e do Chile, campeão das últimas duas edições da Copa América.

Os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final da competição.

Confira os grupos da Copa América:

Estos son los resultados para el choque de los verdaderos titanes. ¡Que el mundo sienta la vibración sudamericana ¡Así se jugará la CONMEBOL Copa América Brasil 2019! #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/Wa65qhHBxL — Copa América (@CopaAmerica) January 24, 2019

