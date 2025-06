Como usar o app DAZN: todos os modos como você pode acessar à cobertura esportiva via o serviço de streaming

Veja como acessar e assistir aos melhores esportes disponíveis no DAZN ao vivo, incluindo boxe, MMA, eSports, rugby e mais

Com o verão europeu chegando, campeonatos como a Premier League podem ter chegado ao fim, mas ainda há muito futebol por vir no Mundial de Clubes da Fifa e na Copa Ouro, além de uma série de outros esportes de alto nível, incluindo MMA, golfe, rugby e boxe.

Então, onde melhor para assistir a toda a ação ao vivo do que no aplicativo de esportes extremamente acessível e fácil de usar da DAZN? Não só a DAZN oferece uma enorme quantidade de esportes - tanto eventos ao vivo quanto conteúdo sob demanda - mas está disponível em praticamente todos e quaisquer dispositivos em sua casa ou enquanto você estiver em movimento, o que significa que você pode assistir enquanto estiver fora de casa, no escritório (só não conte para o seu chefe) ou no conforto do seu próprio lar.

Se você não tem certeza do que o DAZN oferece, não se preocupe, porque a GOAL está à disposição para guiá-lo sobre o que é o streaming de esportes, o que está disponível, quanto custa e, principalmente, em quais dispositivos você pode assistir todos os seus esportes favoritos para que você não perca nenhum momento da ação!

O que é o aplicativo de streaming esportivo DAZN?

O DAZN (se pronuncia "Dan Zone") é um serviço de streaming over-the-top (OTT) mundial com uma impressionante lista de esportes transmitidos ao vivo ou sob demanda, a um preço altamente competitivo. Com esportes incluindo rugby, golfe, futebol, Esports e mais, seu grande diferencial é a cobertura de boxe, que é, indiscutivelmente, a melhor que se pode comprar. O orgulhoso 'Lar Global Indiscutível do Boxe' oferece mais de 185 lutas ao vivo a cada ano, além de uma enorme quantidade de conteúdo relacionado que o torna uma escolha popular entre os fãs de boxe em todo o mundo.

DAZN

Como se inscrever no aplicativo DAZN

Para se inscrever no serviço DAZN, os passos são muito simples.

Primeiro, acesse a página inicial do DAZN, AQUI.

Clique na aba de inscrição no topo ou navegue pelas páginas da tela inicial para o esporte específico que deseja, o que o levará às opções de assinatura.

Crie uma conta adicionando seus dados pessoais.

Insira seus dados de pagamento e continue.

Assim que sua conta estiver configurada, você poderá acessar o conteúdo da DAZN imediatamente.

Em quais dispositivos posso acessar o aplicativo DAZN e como?

Existem várias maneiras de assistir ao DAZN através do aplicativo oficial, que é compatível com uma ampla variedade de dispositivos. Além disso, é muito simples começar em qualquer um deles que você possa ter.

Quer você esteja usando um tablet, celular, TV ou videogame, os mesmos passos se aplicam: vá para a loja de aplicativos disponível no dispositivo, procure por 'DAZN', faça o download do app, faça login, e pronto! É realmente simples assim. Novos clientes precisarão se inscrever primeiro, o que explicamos anteriormente neste artigo.

Aqui está uma lista completa de todas as formas que você pode usar o app DAZN para assistir seus esportes favoritos ao vivo ou sob demanda.

Smart TVs Dispositivos de Streaming Tablets Celulares Videogames Samsung Amazon Fire TV Amazon Fire Tablet Android Microsoft XBOX LG Fire Cube TV Tablet Android iPhone Sony PlayStation Sony Apple TV iPad Panasonic Chromecast Hisense Roku Philips Nvidia Shield TV Android TVs

Nota: Alguns videogames mais antigos da Microsoft e Sony podem não ser compatíveis

O app DAZN oferece muitos esportes, com uma variedade de ligas e competições como parte de seus serviços ao vivo e sob demanda. Alguns dos esportes mais populares estão listados abaixo, aos quais você pode acessar em qualquer um dos dispositivos listados acima.

Futebol Americano Golfe Boxe Sinuca Futebol Basquete Dardos Esporte a motor Esportes Radicais MMA Esports Rugby



E uma lista de todos os canais esportivos da DAZN é a seguinte:

DAZN 1 Unbeaten NFL Network PDC Darts Matchroom Boxing MotorVision TV Boxing TV PowerSports World Red Bull TV PLL Network ACL Cornhole TV Billiard TV

DAZN

Quanto custa uma assinatura DAZN?

Existe uma taxa padrão acessível para a assinatura do DAZN:



Pacote Custo mensal Mensal (cancela com pré-aviso de 30 dias) A partir de R$ 34,90



Além disso, o DAZN também oferece outras assinaturas para um passe de acesso total. O serviço de streaming possui uma seleção adicional de cobertura específica de esportes à qual você também pode se inscrever, dependendo de quais outras áreas de esportes ao vivo você é mais apaixonado.



Cobertura de futebol americano, com o NFL Game Pass:



Pacote Custo mensal Season Pro R$ 24,90 Season Pro Supremo R$ 34,90



Rally TV também está disponível para assinatura:



Pacote Custo mensal Anual - pagar mensalmente A partir de R$ 64,90 Flexível mensal A partir de R$ 74,90 Anual - pagar à vista R$ 639,90



Há também a opção de assistir à quinta divisão do futebol inglês através da National League TV:

Pacote Custo mensal Passe semanal R$ 94,90 Anual - pagar mensalmente R$ 124,90



E o futebol americano da European League of Football também está disponível:

Pacote Custo mensal Passe semanal R$ 79,90 Flex mensal R$ 109,90 Anual - pagar à vista R$ 479,90



Além disso, assistir aos jogos do próximo Mundial de Clubes da Fifa é COMPLETAMENTE GRÁTIS ao se cadastrar no DAZN!