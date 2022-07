Como o São Paulo vai pagar US$ 4 milhões ao Banfield por Galoppo

Diretoria vai aumentar a visibilidade de parceiros que auxiliaram na aquisição do meio-campista de 23 anos, revelado pelo Banfield

O São Paulo pagará US$ 4 milhões (R$ 21,4 milhões na cotação atual) à vista ao Banfield, da Argentina, pela contratação do meio-campista Giuliano Galoppo, como soube a GOAL. O valor será desembolsado por patrocinadores do clube, mas não será diretamente pela contratação do jogador.

A reportagem apurou que o presidente Julio Casares e o departamento de marketing do clube renegociaram contratos de patrocínio nos bastidores a fim de aumentarem o valor recebido nas parcerias. A diretoria usa o incremento para pagar os argentinos pela aquisição do jogador de 23 anos.

Os contratos atuais de Time Chip, Sportsbet.io e Socio.com serão alterados para valores superiores aos pagos atualmente, conforme apuração da GOAL. Além das empresas, pode haver uma quarta participante no negócio. Com o pagamento maior, o São Paulo dará mais visibilidade aos parceiros. A ideia é que eles tenham exposição elevada e atuem em outras áreas do clube, além do uniforme, como é feito atualmente. Ainda há a possibilidade de ações pontuais para valorização das marcas.

Giuliano Galoppo foi anunciado como novo reforço do São Paulo no início da noite desta terça-feira (26). O meio-campista de 23 anos assinou, na última segunda-feira (25), contrato de cinco anos com o clube.

A sua contratação foi avalizada pelo técnico Rogério Ceni. Regularizado na CBF, ele estará à disposição do treinador para os jogos contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Banfield pediu inicialmente US$ 6 milhões (R$ 32,11 milhões) pela venda de Giuliano Galoppo. O valor, contudo, foi descartado pela diretoria, que conseguiu negociar e pagar o montante de US$ 4 milhões à vista com o auxílio de patrocinadores.