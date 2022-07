Como o São Paulo vai pagar pela compra de Calleri

Atacante de 28 anos foi adquirido por US$ 3 milhões. Valor é dividido em três parcelas anuais, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025

O São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (25), a manutenção de Jonathan Calleri até dezembro de 2025. O clube compra o atleta por US$ 3 milhões (R$ 16,2 milhões na cotação atual). O valor será pago em três prestações anuais e idênticas, avaliadas em US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões).

As parcelas serão quitadas a partir de janeiro de 2023. O primeiro pagamento ao Deportivo Maldonado (URU), antigo detentor dos direitos do atleta, será daqui seis meses. Os próximos acontecerão em janeiro de 2024 e janeiro de 2025.

A contratação do atleta de 28 anos será paga com recursos próprios do São Paulo, sem a participação de parceiros, como soube a GOAL. O Tricolor paulista, portanto, não precisará de aporte financeiro na negociação.

Calleri é tratado como o principal jogador do elenco comandado por Rogério Ceni. O centroavante argentino está em sua segunda passagem pelo Morumbi e já tinha a renovação dada como certa nos bastidores do clube.

O contrato de Calleri estabelecia a exigência de compra se o atleta completasse 30% dos minutos possíveis desde a sua chegada ao Morumbi. O jogador alcançou a meta no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em 22 de maio passado. A diretoria seria obrigada a adquirir os direitos do atleta.

Em 2022, o centroavante fez 40 jogos pelo São Paulo, com 19 gols marcados e três assistências. Ele soma 56 partidas, 24 gols e três passes desde o seu retorno ao clube, no ano passado.