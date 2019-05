Como o Palmeiras, um dos únicos invictos do Brasileiro, pode dominar o país

Com quatro vitórias em cinco partidas disputadas no Brasileirão, o Verdão de Luiz Felipe Scolari domina o torneio. Por que o time se destaca no país?

A goleada por 4-0 sobre o , na noite deste sábado (18), mostra a superioridade do no futebol brasileiro atual. Com quatro vitórias em cinco jogos disputados, o time comandado por Luiz Felipe Scolari se isola na liderança do torneio nacional, com 13 pontos em cinco rodadas.

O jogo apresentado pela equipe está longe de ser o mais belo. No entanto, já demonstrou eficiência desde o ano passado, quando faturou o Brasileirão pela décima vez em sua história, e volta a funcionar em 2019.

Com um elenco para lá de reforçado, o não toma conhecimento dos adversários que tem pela frente. Nas primeiras rodadas de Brasileirão, , e Santos sofreram com o poderio da equipe de Felipão.

Pode não haver repertório tático no time que ostenta a liderança isolada do Brasileiro neste início de ano, mas há qualidade e variedade ofensiva. Dudu, Bruno Henrique, Deyverson e até Gustavo Gómez já regularam e ajudaram o time a conquistar pontos importantes.

Em um jogo complicado diante do , por exemplo, foi Deyverson quem garantiu a vitória mínima para a equipe paulista. O centroavante, que ganhou uma nova chance com a atual comissão técnica, balançou a rede de Marcelo Lomba no Allianz Parque. Na rodada seguinte, o Palmeiras recorreu ao talento de Bruno Henrique para vencer o , hoje vice-líder, em pleno Mineirão. Com dois golaços de fora da área, o volante assegurou o triunfo no Gigante da Pampulha.

Neste sábado, a qualidade de Dudu foi o que deu ao Verdão o triunfo no jogo disputado em . O craque da edição passada do Brasileirão não fez gols, mas deu três assistências e foi o grande nome do duelo.