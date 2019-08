Como o Manchester City pode ser escalado na temporada 2019/20?

Na busca pelo título da Champions League, a profundidade no elenco comandado por Pep Guardiola será fundamental neste ano

O adquiriu um novo modelo de negociação neste mercado de transferência: o recrutamento estratégico em vez dos grandes gastos pelos quais se tornaram conhecidos no clube.

City e travaram disputa acirrada pelo título da Premier League 2018-19, com a equipe de Guardiola erguendo a taça. E, com os Reds gastando pouco em transferências até então, os atuais campeões continuam favoritos a levantar o título novamente.

Na busca pelo caneco da 2019-20, o City decidiu investir em áreas pontuais para esta temporada:

Goleiros



(Fofo: Getty Images)

É improvável que haja alguma surpresa na meta do City, tendo o brasileiro Ederson indiscutivelmente como titular. O goleiro foi um dos principais destaques do time ao longo da última temporada.

Zagueiros

As duas únicas saídas do City neste mercado de transferências foram os defensores Vincent Kompany e Fabian Delph. Ambos se envolveram em negociação única ao em um acordo no valor de 8,5 milhões de euros.

A saída de Delph deixou o time de Guardiola sem muita profundidade na lateral esquerda. Mas Angelino que retornou de empréstimo, poderá suprir a ausência. O holandês retorna do para dar cobertura necessária a Guardiola.

A saída de Kompany deixará uma liderança vazia, mas não deverá ser sentida tanto no elenco. Aymeric Laporte e John Stones será a dupla favorita do treinador, com Nicolas Otamendi e Eliaquim Mangala fazendo cobertura.

Poderia haver uma mudança no lateral direita, graças às conversas do City com a Juventus sobre um acordo de troca envolvendo João Cancelo e Danilo . Cancelo daria a Guardiola exatamente o que o treinador quer, mais competição ao time.

Meio-campistas

A maior e mais impressionante contratação do Manchester City foi a chegada de Rodri, do Atlético de Madri, por uma alta quantia de 63 milhões de euros. O espanhol de 23 anos é visto como o herdeiro de Fernandinho no setor de meio campo do time.



(Foto: Getty Images)

A chegada de Rodri deverá encurtar os minutos de Fernandinho em campo nesta temporada, especialmente considerando as idades de ambos os jogadores. Ainda assim, os torcedores vão poder acompanhar os dois em campo dada a quantidade de jogos que o City irá disputar.

Mais à frente, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva serão dois dos primeiros nomes da lista de jogadores de Guardiola. Isso significa que David Silva, que irá disputar a última temporada com o City, não deverá esperar um papel menor neste ano, uma vez que teve boas atuações ao substituir De Bruyne que se recuperava de lesão.

Atacantes

Bernardo Silva jogou na maioria das vezes como meio-campista na temporada passada, porém atuou em alguma ocasiões pelo lado direito na linha ofensiva do City - algo que poderia ocorrer com maior frequência nesta temporada, ainda mais se Sané sair do clube.

Raheem Sterling teve boas atuações pela esquerda e no meio de campo proporcionando versatilidade ao elenco. Quando estiver totalmente em forma, terá um lugar na equipe de Guardiola - independentemente da posição.

Riyad Mahrez segue como opção de reserva, apesar da possível saída de Sané abrir as portas para o argelino, que guiou a ao título da .

Como o Manchester City será escalado?

Ederson, Walker, Laporte, Stones, Mendy, Bernardo Silva e Sterling são os jogadores garantidos em campo quando estiverem em plena forma.

Já a importância do jogo provavelmente determinará o quando David Silva e Fernandinho vão entrar em campo. O brasileiro poderia ter um papel semelhante ao que Kompany realizou na temporada passada, assumindo importantes desafios para guiar o time à vitória.

O setor de meio campo é certamente o mais competitivo e o que menos dará problemas a Guardiola, já que o treinador procura manter os mesmos jogadores ao longos dos duelos.

As únicas perguntas seguem no ataque, onde as opções são um pouco mais escassas do que o resto da equipe. No entanto, a definição de 'escasso” não é de grande preocupação - mesmo que Sané tenha que sair.



(Foto: Goal)