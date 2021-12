Como Nagelsmann salvou Leroy Sané no Bayern de Munique

No intervalo do confronto entre Bayern de Munique e Colônia pela Bundesliga, em agosto deste ano, Leroy Sane foi substituído. Ninguém pode argumentar que sua substituição foi imerecida.

O atacante alemão perdeu a posse de bola 11 vezes nos primeiros 45 minutos e foi regularmente vaiado pelos torcedores na Allianz Arena.

O novo técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, decidiu poupá-lo de mais sofrimento e colocou Jamal Musiala para o segundo tempo com o placar de 0 a 0.

Em cinco minutos, Musiala deu uma assistência para Robert Lewandowski. O Bayern triunfou por 3-2 - sua primeira vitória pela liga da temporada.

"Notei as vaias", disse Nagelsmann após o jogo. “Os nossos torcedores devem apoiar os jogadores. Não há jogador no mundo que não goste de ter uma exibição de alto nível”.

Esse infeliz episódio poderia ser o último prego no caixão para a passagem de Sané no Bayern, não tendo conseguido corresponder ao investimento de seus 49 milhões de euros durante sua primeira temporada na Alemanha.

Certamente não havia nenhum disfarce de que seis gols na Bundesliga em 32 jogos foi um retorno ruim para um atacante em uma equipe que havia marcado 99 vezes nas duas últimas temporadas.

Os torcedores do Bayern exigem mais dos seus atacantes, especialmente depois de terem sido estragados na última década com Arjen Robben e Franck Ribery a jogar pelos lados.

No entanto, Karl-Heinz Rummenigge viu uma comparação distinta entre a situação de Sané e a de Robben uma década antes.

"Arjen queria nos deixar, mas nós o reconstruímos e o mantivemos", disse o ex-CEO do Bayern ao Bild Live. "Um ano depois, ele se tornou o destaque da partida contra o [Borussia] Dortmund [na final da Liga dos Campeões de 2013]. Sané teve uma temporada ruim e uma Liga dos Campoeões sem destaque, o que, claro, não ajuda. Mas Nagelsmann agora deve tentar colocá-lo de volta nos trilhos".

Depois de ter jogado na ala direita nos dois primeiros jogos da temporada, Nagelsmann abriu o Sane na esquerda para a primeira rodada da DFB-Pokal, apenas três dias depois de ter sido vaiado contra o Colônia.

Os adversários podem ser amadores, mas os benefícios de jogar em sua posição preferida foram imediatamente óbvios.

Depois de um gol pneumático e duas assistências, o jogador de 25 anos estava se recuperando.

Uma assistência aconteceu contra o Hertha Berlin e, então, Sane foi reintegrado no time titular para enfrentar o RB Leipzig após a pausa internacional.

Jogando mais uma vez no lado esquerdo, algo que raramente fazia sob o comando de Hansi Flick, Sane abriu sua conta para a temporada e jogou todos os jogos desde então.

Na pausa de inverno, ele agora tem 11 gols e 11 assistências em 26 jogos em todas as competições, incluindo cinco gols na Liga dos Campeões, já que o Bayern venceu todos os seis jogos da fase de grupos.

Essas 22 participações de gols já são mais do que ele contribuiu em toda a temporada passada e ele é o único jogador do Bayern a chegar a dois dígitos em gols e assistências até agora em 2021/2022.

Sem surpresa, Sane também conquistou aqueles que se voltaram contra ele no início da campanha, conforme destacado pelo fato de ele ter sido eleito o jogador do mês pelos torcedores do Bayern em setembro, outubro e novembro.

Ele também impressionou seus adversários, com a contratação de verão do Borussia Monchengladbach, Manu Kone, que o destacou como o melhor jogador contra o qual jogou desde que se mudou para a Alemanha.

"Existem muitos jogadores importantes na Bundesliga. Mas o único que realmente me surpreendeu foi Leroy Sane", disse Kone ao Sport Bild. "Ele pode fazer tudo, é rápido como um relâmpago, tecnicamente forte. Estou impressionado com ele."

Sane jogou todos os jogos pelo Bayern nesta temporada, depois de se recuperar de uma lesão que o impediu de jogar a maior parte da campanha de 2019-20 pelo Manchester City.

Essa passagem secundária teve um impacto em sua temporada de estreia em Munique, já que ele não jogou 90 minutos completos em nenhuma competição até dezembro de 2020.

"Estou muito feliz por Leroy que as coisas estejam indo tão bem para ele", disse o ex-companheiro de equipe do Bayern, Jerome Boateng, ao GOAL.

“Ele é um grande cara e é importante para ele se sentir confortável e relaxado. Talvez ele tenha falhado um pouco na primeira temporada. Ele estava um pouco tenso. Mas também é preciso lembrar que ele estava voltando de uma longa lesão".

O sucesso de Sane nesta temporada não se deve apenas ao fato de ele ter jogado na esquerda e não na direita. Sob Flick, ele fez alguns jogos no lado esquerdo do campo e não conseguiu causar o mesmo tipo de impacto que está tendo agora.

Em vez disso, as táticas de Nagelsmann significaram que ele agora está jogando como um meio-campista híbrido de ponta-atacante.