Como Gabriel Martinelli vai se tornando uma estrela no Arsenal

O brasileiro descrito por Klopp como "o talento do século", está destruindo os laterais adversários na atual temporada

O primeiro gol de Bukayo Saka na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool no último fim de semana foi o exemplo perfeito do novo e aprimorado Gabriel Martinelli.

Quando o jovem ponta do Arsenal recebeu a bola de Gabriel Jesus, ele tinha metade do campo à sua frente para correr. Ele também sabia que faltavam apenas alguns segundos para o fim do primeiro tempo. Não muito tempo atrás, essa situação exata teria levado a uma coisa. Martinelli teria baixado a cabeça e apenas corrido para o gol sem pensar no que estava acontecendo ao seu redor.

Mas agora estamos vendo um Martinelli diferente. Um jogador que se desenvolveu com Mikel Arteta. Um jogador que sabe exatamente o que fazer e quando fazer.

Então, quando ele recebeu a bola de Jesus e partiu em direção ao gol do Liverpool no domingo, ele já tinha uma imagem em sua mente de como as coisas iriam acontecer. Não se tratava de marcar um gol; tratava-se de entrar na posição perfeita para encontrar um companheiro de equipe.

E Martinelli fez exatamente isso, atraindo os defensores do Liverpool antes de rolar a bola para a pequena área, com Saka apenas dando um toque para a rede.

Foi um jogo de alta qualidade de um jogador que subiu outro nível durante os primeiros meses da temporada 2022/23.

"Acho que é minha melhor temporada aqui", disse Martinelli após a vitória contra o Liverpool . “Estou muito feliz por este momento.”

Martinelli já marcou quatro vezes em nove jogos da Premier League nesta temporada – apenas dois a menos do que conseguiu em toda a temporada de 2021-22.

O jogador de 21 anos também tem duas assistências, incluindo a do gol de Saka, contra o Liverpool.

“Ele é um grande jogador”, disse Mikel Arteta quando questionado sobre o desempenho de Martinelli contra o time de Jurgen Klopp.

“Acho que ele teve um excelente desempenho contra uma equipe de ponta. Ele fez a diferença no jogo e esse é o próximo nível, avançar nesses jogos e realmente fazer as coisas acontecerem.”

Martinelli sempre foi um jogador que consegue empolgar quando está em campo – é por isso que ele foi um sucesso instantâneo entre os torcedores do Arsenal após sua chegada vindo do Ituano há três anos. No entanto, às vezes, sua inexperiência o decepcionava, especialmente no terço final do campo.

Arteta trabalhou duro para melhorar isso e nesta temporada estamos vendo uma versão muito mais clínica de Martinelli. O brasileiro está com uma média de um gol a cada 195,8 minutos até agora, o que representa uma melhora acentuada em relação à campanha anterior (um a cada 311 minutos).

Sua taxa de conversão de finalização é de 15,4% – acima dos 11,5% de 2021-22. Ele também tem uma média de mais chutes por jogo (3 contra 2,5), mais chutes no alvo (1,3 contra 0,8), criando mais chances (2,3 contra 1,6) e completando mais dribles (2,3 contra 2,2).

Martinelli criou 19 oportunidades de gols esta época – apenas Mohamed Salah (26) e Kevin De Bruyne (20) criaram mais. Ele não é apenas um jogador mais dinâmico, mas também um jogador mais produtivo.

E – ao lado de Gabriel Jesus e Bukayo Saka – ele faz parte de uma linha ofensiva tão perigosa quanto qualquer outra da primeira divisão inglesa, com o trio já acumulando 22 participações diretas entre eles.

“É incrível jogar ao lado deles”, disse Martinelli. “Temos muito tempo para melhorar. Acho que temos grande qualidade e acho que podemos fazer mais.”

A chave para o Arsenal agora é garantir o futuro de Martinelli a longo prazo. A melhoria do desempenho fará com que os clubes de toda a Europa voltem os olhos para o jovem talento do Arsenal.

Ele está agora nos últimos dois anos de seu contrato, que expira em 2024, embora os Gunners tenham a opção de estender esse contrato por mais dois anos.

O Arsenal está ciente, no entanto, de que Martinelli precisa ser recompensado com termos melhorados que correspondam à sua estatura na equipe e as negociações sobre um novo contrato estão progredindo.

O jogador não tem dúvidas de que "quer ficar" e os torcedores do Arsenal esperam que as negociações sejam rápidas, porque Martinelli já provou nesta temporada que ele é tão especial quanto muitas pessoas previram que ele seria.

O menino que Jurgen Klopp uma vez descreveu como o "talento do século" está crescido.