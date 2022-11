Como fugir do delay que mostra os gols atrasados na TV na Copa do Mundo

A experiência de ver um jogo de futebol pode ser alterada, de pessoa para pessoa, na hora de receber a informação

Você está vendo a seleção brasileira em ação na Copa do Mundo, vibra com um desarme no campo de defesa e se enche de expectativas para o que pode vir, mas quando a bola ainda está bastante longe do gol adversário, escuta os gritos de comemoração que vêm dos vizinhos e da rua. A notícia deste eventual gol do Brasil é algo bom, mas a sensação de comemorar fica prejudicada pelo atraso com o qual a imagem do lance aparece em sua TV.

Acredite: não é um problema que acontece apenas com você. O delay (ou atraso) nas diferentes transmissões esportivas são um dos grandes vilões da experiência de ver um jogo. E quando o assunto é Copa do Mundo, a insatisfação com o delay cresce para o tamanho do que é, e do que representa, a competição. Mas como fugir do atraso nas transmissões para não ter a experiência de comemorar (ou lamentar) um gol prejudicada?

Por que os lances atrasam de uma TV para a outra?

O delay nas transmissões acontece por uma razão técnica: a diferença no tempo em que um sinal é enviado (neste caso, a imagem e a narração) e, depois, recebido pela sua TV, computador, smartphone ou tablet.

Quanto melhor for a definição da imagem, por exemplo, mais demorada é a viagem entre o envio do sinal até ele chegar ao seu aparelho. Explicando de forma bastante resumida, é o que acontece.

Como evitar gols atrasados na Copa do Mundo?

A solução para evitar estes atrasos é, ao mesmo tempo, simples e complexa. As transmissões recebidas por TV’s digitais e por streaming na internet costumam chegar com atraso maior se comparadas à TV analógica – aquela com o sinal mais antigo, sem a grande definição de imagens que passou a ser comum nos últimos anos.

Ou seja: se você acompanha aos jogos desta Copa do Mundo através de serviços de streaming ou em uma TV digital, a única forma de fugir do delay é recorrendo a uma transmissão analógica, com imagem de qualidade inferior. É o famoso dilema entre assistir às partidas com o máximo de qualidade ou querer receber primeiro a notícia.

Ah, e é claro: nada supera o bom e velho rádio para saber com mais antecedência os eventos.