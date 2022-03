Como está a situação de Andreas Pereira no Flamengo?

Andreas Pereira chegou ao Flamengo em 2021, emprestado pelo Manchester United, e rapidamente causou um impacto positivo no meio-campo do time ao longo daquele Brasileirão: foram cinco gols, inclusive um de falta que acabou com um longo jejum de tentos feitos desta forma, e uma assistência.

Em que pese a habilidade e bom futebol demonstrado desde então, o meio-campista de 26 anos também ficou marcado pela falha decisiva na final da Libertadores que decretou, na prorrogação, a derrota para o Palmeiras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Andreas não escondeu que o lance o impactou e, posteriormente, no início da temporada 2022, chegou a ouvir vaias de parte dos torcedores flamenguistas. Mesmo assim, o jogador seguiu tendo a confiança da diretoria rubro-negra, que encaminhou a sua contratação em definitivo.

Segundo noticiado pela GOAL no início do último mês de fevereiro, o Flamengo deixou a contratação definitiva de Andreas encaminhada junto ao Manchester United. O clube carioca vai pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 55,37 milhões, na cotação atual) por 75% dos direitos econômicos do atleta.

Os altos valores renderam críticas por parte da torcida, que não esquece o erro cometido contra o Palmeiras e vê o volante ter atuações ruins neste início de 2022. Dentro da diretoria há quem não enxerga com bons olhos a compra em definitiva do jogador, apesar de o presidente do clube, Rodolfo Landim, ter dado o seu "ok" para a transferência.

As vaias da torcida voltaram a aparecer no clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca de 2022, quando um erro de Andreas Pereira acabou gerando o lance que terminou em um belo gol de Gabriel Pec, da equipe cruz-maltina. Andreas acabou sendo substituído pelo técnico Paulo Souza logo depois do lance. O Flamengo, contudo, venceu o clássico por 2 a 1.

Segundo apurado pela GOAL, o contrato para a compra em definitivo de Andreas já tem a assinatura do Manchester United... mas falta a do Flamengo.

E por que o Fla ainda não assinou e sacramentou a compra?

O primeiro motivo que levou o Flamengo a não assinar o contrato foi burocrático: se tivesse assinado na época em que o acordo fora sacramentado, o Rubro-Negro não conseguiria inscrever Andreas para a Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG a tempo, uma vez que teria um novo tipo de vínculo registrado.

Mais artigos abaixo

O segundo é um imbróglio do Flamengo com o Banco Central que impacta, por hora, na conclusão de transferências internacionais.

De qualquer maneira, o Manchester United já tem sua assinatura no contrato e já deu uma data limite para o Flamengo assinar a papelada. O novo acordo vai ligar Andreas Pereira ao Rubro-Negro até 2026.