Como é a votação do The Best FIFA? Quem escolhe os vencedores do prêmio?

A movimentação das premiações do mundo do futebol já começaram. Nesta segunda-feira (22), a Fifa divulgou os finalistas de cada um das categorias do The Best, prêmio entregue pela entidade desde 2016. E, neste caso, o torcedor pode participar do processo de escolha do vencedor.

Independente da premiação da France Football desde 2016, o Fifa The Best já foi entregue cinco vezes, e para quatro jogadores diferentes - Cristiano Ronaldo é o único a ter dois prêmios desse. E lista para essa edição pode repetir ou premiar novamente algum vencedor.

Para a definição do melhor do mundo da Fifa, um outro modelo de votação é adotado em relação ao Ballon d'Or. Diferente da premiação da revista, para o The Best, até mesmo o voto popular é levado em consideração.

Como é a votação do The Best da Fifa?

Em um primeiro momento, um comitê com nomes notáveis do esporte mundial (veja quem são abaixo) seleciona os dez finalistas ao prêmio, que então passam a competir pela honraria por meio de votações. São quatro grupos que depositam suas escolhas, cada uma com um "peso" de 25% no resultado final, que vai escolher o premiado. Os grupos são:

Técnicos de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa

Capitães de todas as seleções nacionais filiadas à Fifa

Um jornalista de cada Federação filiada à Fifa

Público geral

Cada votante escolhe os três melhores jogadores em sua opinião, e pontuações são dadas de acordo com a colocação dos atletas em cada lista: cinco pontos para o primeiro, três para o segundo e um para o terceiro colocado. Ao final das votações, quem tiver mais pontos receberá o prêmio The Best da Fifa.

Se houver empate entre jogadores, o prêmio fica com quem mais vezes foi colocado em primeiro lugar por técnicos, capitães e jornalistas. Caso o empate persista, fica à frente quem foi mais vezes escolhido como segundo colocado. Caso o empate persista, o prêmio será dividido.

Para a votação, devem ser levados em conta os feitos e o desempenho dos atletas entre 8 de outubro de 2020 e 7 de agosto de 2021.

Como votar no The Best da Fifa?

O torcedor que quiser votar nos melhores jogadores da temporada deve se cadastrar no site da Fifa e, depois, escolher o seu Top 3, em ordem.

A votação fica aberta no site da Fifa entre os dias 22 de novembro e 10 de dezembro de 2021.

Quando será entregue o The Best 2021?

A premiação está marcada para acontecer, de forma virtual, apenas no dia 17 de janeiro de 2022.

Quem são indicados ao The Best da Fifa para 2021?

The Best

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City )

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United )

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Barcelona / PSG)

Neymar (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool )

The Best feminino

Stina Blackstenius (Häcken)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Lucy Bronze (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Pernille Harder (Chelsea)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ji Soyun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)

Ellen White (Manchester City)

Melhor goleiro

Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Milan / PSG)

Édouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (PSG / Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Rosengård / PSG)

Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Melhor treinador de futebol masculino

Antonio Conte (Inter de Milão / Tottenham)

Hansi Flick (Bayern de Munique / Seleção da Alemanha)

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Seleção da Itália)

Lionel Sebastián Scaloni (Seleção da Argentina)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Melhor treinador(a) de futebol feminino

Lluís Cortés (Barcelona)

Peter Gerhardsson (Seleção da Suécia)

Emma Hayes (Chelsea)

Beverly Priestman (Seleção da Inglaterra)

Sarina Wiegman (Seleção da Holanda / Seleção da Inglaterra)

Quem faz parte do comitê de escolha dos finalistas?

O painel é formado por ex-jogadores e ex-jogadoras, além de técnicos e técnicas.

Futebol masculino

Ali Al Habsi (Omã)

Jared Borgetti (México)

Tim Cahill (Austrália)

Geremi (Camarões)

Julio Cesar (Brasil)

Jürgen Klinsmann (Alemanha)

Alexi Lalas (Estados Unidos)

Javier Mascherano (Argentina)

Ryan Nelsen (Nova Zelândia)

David Trezeguet (França)

Futebol feminino