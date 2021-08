Como Crespo fez atacante sensação do River Plate brilhar

Um atacante que com suas lesões deveriam tê-lo feito se aposentar mais cedo, foi transformado em um atacante letal pelo atual técnico do São Paulo

Por mais especial que seja o momento do Superclássico argentino entre Boca Juniors e River Plate, até mesmo os jogadores envolvidos devem estar um pouco cansados ​​de seus rivais. A eliminatória da Copa Argentina desta quarta-feira (4), marca o terceiro duelo dos gigantes argentinos em 2021.

De fato, se não fosse pela eliminação do Boca na Copa Libertadores contra o Atlético-MG, os times estariam se preparando para mais um confronto direto nas quartas de final da competição, que teria levado a contagem dos jogos para cinco confrontos.

Mas há pelo menos um novato no Superclássico que estará ansioso para jogar. Braian Romero é o homem do momento no River graças ao seu talento de marcar gols, tendo percorrido um longo caminho para chegar ao auge do futebol argentino.

Romero está com 30 anos, e foi uma das poucas transferências atraentes na Argentina na última janela, com a maioria das equipes ainda se recuperando financeiramente da pandemia. O River gastou poucos mais de 2 milhões de euros (cerca de 12 milhões de reais) para contratar o atacante da Defensa y Justicia como substituto do colombiano Rafael Borré, que se trasferiu para o Eintracht Frankfurt.

No primeiro jogo de Romero, ele marcou o único gol de seu novo time no empate de 1 a 1 da Libertadores com o ex-clube Argentinos Juniors. No jogo de volta um espetacular chute de longe, colocou os comandados de Marcelo Gallardo no rumo da vitória e um lugar nas quartas de final da principal competição do continente.

As primeiras seis partidas de Romero renderam impressionantes números: quatro gols e uma assistência, e ele será a principal ameaça do River contra o Boca. Mas o fato de ele ter atingido esse nível é quase um milagre.

“Um dia fui tirar uma soneca e quando levantei meu quadril estava doendo, a dor não parava de crescer e fui treinar”, disse ele. “Os médicos do clube me levaram para o hospital e eu fiquei preso lá, meu corpo inteiro doía do pescoço para baixo e depois de alguns exames fui diagnosticado com artrite reumatóide, fiquei dois meses sem andar."

“Depois de um período de tratamento ineficaz, houve uma reunião com os médicos e eles me disseram para procurar outro ramo de trabalho porque não conseguiria continuar jogando.”

Romero ficou afastado por quase 18 meses, mas com tratamento rígido ele e foi capaz de retomar ao campo; o próprio jogador, entretanto, acredita que foi um poder superior que ajudou ele na recuperação. “Recebi um milagre de Deus”, disse Braian.

“Estava perdendo tudo o que havia sonhado. O médico que me disse que eu nunca mais jogaria não acreditou quando viu que eu estava recuperado. Ele fez tudo o que pôde para me curar, mas foi Deus quem me ajudou.”

Depois de uma curta passagem pelo Cólon, o atacante finalmente deslanchou sob o comando de Gabriel Heinze no Argentinos Juniors, marcando 15 gols na temporada 2016/17, e dando ao clube o título da segunda divisão nacional.

Braian também estava na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil do Athletico-PR, em 2019. Mas foi só com o ex-ídolo argentino, Hernán Crespo, que com uma mudança de posição trouxe o melhor futebol do jogador.

Romero se transformou no Defensa y Justicia, marcou 10 gols em jogos da Copa Sul-Americana para trazer ao clube seu primeiro troféu no início de 2021. Ele também marcou mais dois gols nas partidas da Recopa que terminou com o título do Defensa. Sua contagem na atual temporada é de cinco gols pelo River Plate e pelo Defensa y Justicia.

“Ele veio até mim como um ponta e um dia treinando eu estava assistindo da arquibancada e achei que o time precisava de um pouco mais de tempero na frente”, disse Crespo, agora no São Paulo, à ESPN sobre sua tentativa bem-sucedida de transformar Romero em um dos atacantes mais letais da América do Sul.

“Desci e disse ao Braian: vamos jogar uma segunda parte de 30 minutos, quero te ver centralizado e tentarei te dar dois jogadores que te possam alimentar. Ele nos deu o que precisávamos no terço final, aquela explosão e ele se sentiu confortável. Ele marcou duas vezes em 15 minutos e teve várias outras boas chances, foi uma loucura.”

O relato de Romero é semelhante: “Crespo me pediu para ser seu número nove e correr pelas diagonais por dentro porque ele queria me ver naquela posição”, disse ele à TyC Sports. “Fui e marquei três gols em 20 minutos, uma dessas coisas no futebol. Por acaso isso aconteceu comigo. Aprendi muito com Hernán."

É difícil imaginar um mentor melhor do que o ex-craque da Inter, Chelsea, Parma e Argentina e, agora é o River Plate que está colhendo os frutos. Invicto no campeonato depois de quatro jogos e ansioso para disputar as quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG.

A vitória sobre o Boca nesta quarta-feira (4), iria manter o River Plate na corrida por três títulos importantes em 2021, um desafio assustador, mas certamente longe de ser impossível.

Há talento em todo o elenco de Gallardo, do trio vencedor da Copa América com a Argentina: Franco Armani, Gonzalo Montiel e Julián Álvarez, a competidores veteranos como o zagueiro Jonathan Maidana e Enzo Pérez.

É claro, porém, que mesmo com menos de 10 jogos em sua carreira no River, os gols de Romero serão a chave para entregar esse potencial e devolver à gloria após um 2020 sem muitas vitórias.

Enfrentando muitas adversidades ao longo de sua carreira, o atacante que Crespo transformou em um dos melhores finalizadores da atualidade também não se intimidará nem um pouco com o desafio de liderar o ataque dos gigantes sul-americanos.