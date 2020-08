Como comprar a nova camisa do Botafogo com 50% de desconto

O alvinegro promoveu uma ação para que os sócios torcedores paguem a metade do preço no novo uniforme no período de pré-venda

Os sócios-torcedores do podem comprar a nova camisa listrada do clube - e com 50% desconto - antes mesmo de seu lançamento. Em parceria com a Kappa, fornecedora do material esportivo, o alvinegro lançou a ação, válida até 3 de setembro.

A nova camisa listrada será lançada dentro de um mês, com uma campanha voltada para o amor cego do torcedor botafoguense. Encaixando a publicidade com a ação, o clube ainda pretende aumentar o número de sócios, que hoje é de aproximadamente 32 mil.

"É uma ação inédita e impactante de valorização do programa de sócio-torcedor e um convite sedutor para novos associados", disse Nelson Mufarrej, presidente alvinegro. Enquanto o presidente da Kappa afirmou que pretende manter a confiança da torcida depois do sucesso dos uniformes da temporada passada, e ainda reforçou que a camisa "está linda".

Como comprar a camisa com 50% de desconto?

Para se enquadrar como beneficiário da ação é necessário ser sócio torcedor no programa Sou Botafogo.

Na hora de realizar a compra basta entrar no site do programa, resgatar o código promocional e colocar no campo de desconto da www.botafogostore.com.br. Apenas um cupom pode ser resgatado por CPF.

O desconto é válido apenas para a camisa listrada modelo 2020/21 - nos modelos feminino, masculino, juvenil e infantil, sem estampas de patrocínios, nome ou número estampados.

Além disso, é necessário que o sócio esteja adimplente e, no caso de novos associados, aguardar 24 horas para a liberação do cupom. Os pedidos devem ser feitos entre 27 de agosto e 3 de setembro e estão sujeitos à disponibilidade do estoque.

Quanto vai custar a camisa e quanto vai ficar com o desconto?

O preço original da camisa é de R$ 269,90 nos modelos de adulto e R$ 219,90 ara modelos infantis. Com o desconto para os sócios torcedores o valor cai pela metade, ficando em R$ 134,95 para adultos e R$ 109,95 para crianças.

Quando vou receber a camisa?

A camisa será enviada ao torcedor apenas após o lançamento, programado para setembro. Os envios serão feitos de acordo com os lotes de produção e compra.

Não será possível trocar a camisa, apenas pedir estorno do pagamento em caso de arrependimento, mas apenas antes de receber o produto.