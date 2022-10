Como Casemiro virou o "cimento" de Ten Hag no Manchester United

Erik ten Hag elogiou o meio-campista, afirmando que o brasileiro dá uma "vantagem extra" à equipe

Contratado junto ao Real Madrid nesta janela de transferências, Casemiro demorou para conquistar a confiança de Erik ten Hag, técnico do Manchester United, e figurar no time titular. Porém, nos últimos jogos, o brasileiro não só passou a ser escalado, mas, também, apresentando um ótimo desempenho no meio-campo dos Red Devils.

Na última partida, contra o West Ham, no Old Trafforfd, o volante seu melhor futebol, que o fez se destacar no Real Madrid, com o United conquistando três pontos importantes na Premier League, no último final de semana.

Depois do jogo, o técnico holandês Erik ten Hag rasgou elogios pelo volante brasileiro, afirmando que Casemiro é capaz de dar um folego extra ao time no meio-campo.

Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico holandês disse: "Eu o chamo de "cimento" no meio-campo. Acho que com e sem a posse de bola, ele faz a diferença e dá ao time uma vantagem extra e ajuda eles dominarem. Eu com e sem a posse de bola porque ele pode dominar os jogos e ele dá ao time (essa) vantagem extra para ajudar a dominar o jogo."

“Ele também pode ler o jogo e ajuda os jogadores apontando-os para as posições corretas. Ele está antecipando tanto dentro com e sem a posse de bola e também vê o passe entre as linhas. Um dos pontos altos da partida foi o passe para (Diogo) Dalot no primeiro tempo. Ele é um jogador de nível e estou muito feliz por tê-lo aqui."

Getty Images

Esta não é a primeira vez que o técnico do United destaca a contratação do brasileiro com elogios especiais. Após a vitória contra o Tottenham, Ten Hag afirmou que Casemiro vale cada centavo que os Red Devils gastaram com ele.

O Manchester United de Casemiro e Erik ten Hag, agora, visita a Real Sociedad, em seu último jogo da fase de grupos da Liga Europa, antes de viajar para enfrentar o Aston Villa, pela Premier League, no dia 6 de novembro.