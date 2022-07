Comissão de empresários arrasta venda de Rigoni no São Paulo

Tricolor paulista já se acertou sobre venda do argentino ao Austin FC, dos Estados Unidos, e receberá US$ 4 milhões por acordo

São Paulo e Austin FC já entraram em acordo pela venda de Emiliano Rigoni no mercado da bola. O que arrasta a venda do meio-campista é a comissão dos intermediários do negócio, como soube a GOAL.

O percentual a ser pago aos agentes e a forma de pagamento são os pontos que ainda não fizeram a negociação ser anunciada pelo clube que disputa a Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. A discussão se arrasta há algumas semanas, mas as partes estão confiantes de que haverá um desfecho positivo.

Futuro clube do jogador, o Austin FC é quem terá a incumbência de quitar a comissão dos empresários. O São Paulo não se envolve na discussão e aguarda uma definição entre as partes. O atleta já foi liberado para se transferir para o futebol estadunidense.

Mais artigos abaixo

O argentino foi negociado por US$ 4 milhões (R$ 21,78 milhões na cotação atual). O pagamento terá duas parcelas idênticas de US$ 2 milhões (R$ 10,89 milhões). A primeira prestação será paga à vista e imediatamente após a assinatura do contrato, enquanto a segunda será quitada em janeiro de 2023.

Em pouco mais de uma temporada com as cores do São Paulo, Rigoni disputou 70 partidas, com 13 gols marcados e nove assistências. O meia-atacante chegou ao clube a pedido de Hernán Crespo e teve um bom início de passagem. Contudo, após a contratação de Rogério Ceni, caiu de rendimento e perdeu espaço no Morumbi. Sem se destacar, acabou negociado para os Estados Unidos.