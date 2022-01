Com saída de Michael encaminhada, Flamengo tenta contratação de Marinho, do Santos

O Flamengo está próximo de sacramentar a saída de Michael. Uma reunião entre dirigentes rubro-negros, representantes do Al Hilal e staff do atacante pode selar o acordo nesta madraguda. Sendo assim, o time carioca já olha uma reposição no mercado e mira por Marinho, do Santos.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confessou que analisa abrir conversas com o Santos pela contratação do jogador, mas que Andreas Rueda tem dificultado o avanço. O clube carioca consultou valores e condições para formular uma oferta. Segundo soube a GOAL, o interesse é mútuo e Marinho já deixou claro que quer jogar no Rubro-Negro.

Rueda, no entanto, faz jogo duro e avisa que a preferência é vender o atacante para algum clube do exterior. Equipes dos Emirados Árabes e o CSKA, da Rússia, demonstraram interesse, mas não tem nada avançado no momento.

Marinho tem contrato com o Santos até dezembro deste ano e em junho já poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe, mas o Flamengo deseja ter o atacante para já. O atacante pediu para ser negociado e enquanto não tiver a situação definida, não jogará pelo Santos.