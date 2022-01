Com repertório, Paulo Sousa testa Flamengo com dois e três zagueiros e deixa até jogadores na dúvida

O técnico Paulo Sousa vem trabalhando de forma exaustiva com o elenco rubro-negro. A intensidade, comentada por Marinho durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (31), é um ponto importante das atividades do comandante que busca o melhor esquema e bom repertório para a temporada 2022.

Um dos principais dilemas do trabalho até aqui é no setor defensivo. Nos trabalhos de Paulo Sousa ao longo de sua carreira, o treinador optou muitas vezes por utilizar três zagueiros. A formação de três defensores, inclusive, foi testada durante a pré-temporada, com David Luiz sendo o defensor central.

Apesar da preferência pelo esquema, Paulo não descarta a possibilidade de começar a temporada com dois defensores, utilizando um jogador do meio-campo ou da lateral para fazer a saída de três, esta formação também foi bem trabalhada pela comissão técnica durante as atividades.

O que tem em mente para os próximos jogos, vale ressaltar que Paulo Sousa estreia com a equipe principal nesta quarta-feira (02), diante do Boavista, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, é formatar a equipe que vai encarar o Atlético-MG, no dia 20 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil.

Paulo tem em mente a importância desse jogo, algo que foi passado não só pela diretoria, como também por alguns jogadores do elenco. Segundo soube a GOAL, a perda do título da Libertadores, a provocação de Júnior Alonso, que fez questão de lembrar do Flamengo ao comemorar a conquista do Brasileirão, e vontade de iniciar bem a temporada, são pontos que o ajudam na motivação para o confronto.

Ainda segundo soube a GOAL, as variações trazidas por Paulo durante as atividades, coloca uma dúvida na cabeça dos próprios jogadores que não têm certeza de qual é exatamente a equipe que o técnico imagina para iniciar a temporada. Os desfalques de atletas que estão na seleção brasileira e que tiveram Covid-19, também contribuíram para essas dúvidas.

Algumas dúvidas, no entanto, poderão ser sanadas nesta quarta-feira (02), durante a estreia da equipe diante do Boavista. Por outro lado, um velho promete se faz presente já mesmo no primeiro jogo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Isla, que estão com suas respectivas seleções, devem ser desfalques e não participarão do jogo.