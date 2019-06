Com Hummels de saída, Bayern de Munique encaminha renovação após 10 anos

Além da filosofia diferente de Niko Kovac, vários jogadores deixaram o gigante da Bavária

O de Munique deverá ter uma janela de transferências agitada no verão europeu. Isso porque existe praticamente um "desmanche" ocorrendo na estrutura de time do gigante da Bavária. Além disso, desde a temporada passada uma filosofia de futebol diferente implantada por Niko Kovac tem sido observada e isso pode ditar rumos diferentes no futuro do clube.

Não foram poucos nomes que deixaram ou deixarão o Bayern no meio do ano. A dupla histórica Arjen Robben e Franck Ribéry já anunciou saída da equipe. O lateral brasileiro Rafinha, já anunciou acerto com o . James Rodríguez já foi confirmado fora do clube e deve seguir Carlo Ancelotti no .

A última notícia que apareceu com força na é a possível saída de Mats Hummels e sua volta ao , de acordo com o Bild. O zagueiro campeão do mundo pela Die Mannschaft, deixou o aurinegro em 2016 para fechar com o Bayern. Pela torcida do Dortmund, Hummels ainda é visto como um traídor, pois foi reforçar o maior rival.

Hummels pode fazer o mesmo caminho de Mario Götze, que também deixou o Borussia em favor do time de Munique e acabou voltando à equipe de Dortmund e ainda tenta se firmar como o jogador importante para Lucien Favre.

Dessa forma, o Bayern de Munique deve se preparar para investir pesado nessa janela de transferências. O time da Bavária já tentou a contratação de Leroy Sané, do , mas a alta pedida de dinheiro do clube inglês fez com que Karl Hein Rummenigge recuasse nos planos e definisse a transação como "uma loucura".

A base do Bayern de Munique é conhecida por revelar importantes jogadores, ainda assim, a principal estratégia dos bávaros para manter sua hegemonia no país é a de se reforçar enfraquecendo os oponentes. Não é raro ver o Bayen comprando atletas de times alemães. Esses fora os casos, por exemplo, de Manuel Neuer ( 04), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Niklas Süle ( ), Serge Gnabry ( ), Joshua Kimmich ( ), entre outros.

A filosofia de menos domínio da partida, típica de Niko Kovac, pode influenciar o perfil de atletas que a equipe da Baviera buscará nesse verão europeu. E a saída de jogadores mais experientes pode dar mais oportunidades a jogadores jovens com um entendimento diferente do estilo de jogar que consagrou o Bayern como um dos gigantes do mundo do futebol.