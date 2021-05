Com Hulk em alta e bronca em Tchê Tchê, Cuca se aproxima do time ideal no Atlético-MG

Hulk artilheiro e Tche Tche em recuperação são peças de Cuca para o Galo, que vem bem no Campeonato Mineiro

Em uma semana, dois jogos, duas vitórias e melhor desempenho em campo. O cenário mudou completamente no Atlético-MG. O técnico Cuca, até então, questionado pela falta de alternativas do time em campo, conseguiu um alívio após bater o América de Cali, da Colômbia, na Copa Libertadores, e o Tombense, pela semifinal do Mineiro. Em ambos os jogos, o Galo apresentou um futebol mais consistente e foi nítida a retomada de confiança dos atletas dentro das quatro linhas.

Destaque para o atacante Hulk, que participou de todos os cinco gols marcados pela equipe. Ele balançou as redes por três vezes, deu uma assistência e no outro sofreu pênalti convertido pelo lateral-direito Guga. O camisa 7, enfim, começou a justificar o investimento feito pelo clube mineiro na contratação dele.

Atuando como centroavante, Hulk entrou no segundo tempo na última terça-feira, pela Libertadores, e, em 45 minutos, decidiu o jogo a favor do Galo. No sábado, ele foi titular e atuou até os 17 minutos do segundo tempo. E a evolução técnica de Hulk veio justamente após uma entrevista que gerou polemica, Na oportunidade, o jogador reclamou da falta de sequência de jogos com o técnico Cuca.

Agora, com a evolução de Hulk, o treinador atleticano encerra a polemica e não tem dúvidas sobre a titularidade do camisa 7:

“No sábado passado, eu disse que a gente tem confiança em quem nos dá o respaldo. Hoje, ele está dando o respaldo para a gente? Então, acredito que ele seja o titular”, disse Cuca.

Tchê Tchê

Se por um lado o atacante Hulk teve uma semana perfeita, o volante Tchê Tchê não pode dizer o mesmo. Titular absoluto desde quando chegou ao Galo, o jogador foi responsável por duas falhas importantes que geraram críticas da torcida atleticana. Na vitoria de 2 a 1 sobre o América de Cali, da Colômbia, Tchê Tchê tomou a decisão errada na saída de bola e o time adversário aproveitou para diminuir o placar. O Atlético-MG que, até então, tinha o jogo controlado, sofreu pressão dos colombianos no fim da partida.

No último sábado, Tchê Tchê voltou a ser protagonista ao perder uma disputa de bola com o atacante Caique, do Tombense. Após lançamento longo, o jogador adversário passou pelo volante atleticano e foi derrubado na área pelo goleiro Éverson. Penalti para o Tombense e expulsão do arqueiro atleticano. O estrago não foi total porque o goleiro reserva Matheus Mendes entrou e defendeu a penalidade.

Embora haja uma cobrança de parte da torcida pela saída de Tchê Tchê do time titular, o volante é homem de confiança do treinador. Emprestado pelo São Paulo até o fim da temporada, Tchê Tchê segue na equipe, no entanto, vai levar um “puxão de orelhas” do comandante atleticano:

“Vou conversar com ele, porque ele é um jogador importante para nós na construção de jogada, na movimentação, mudança de direção. Sempre que temos um princípio de jogadas ele tem sido importante. Temos que corrigir algumas coisas. Quando ele ficar como último homem, ele não pode cometer esse tipo de erro que pode ser prejudicial. Vamos corrigir isso para que não aconteça mais”, explica Cuca.

Time ideal

Após a melhora de desempenho do time na última semana, o técnico Cuca se aproxima do chamado time ideal para a sequencia da temporada. Ainda em busca de reforços pontuais, o Atlético-MG possui um dos melhores elencos do futebol brasileiro e é considerado um dos postulantes ao titulo da Copa Libertadores e Brasileirão.

Desde quando ao clube, há pouco mais de um mês, Cuca busca a definição de padrão de jogo e da espinha dorsal da equipe.

Com a definição de Hulk como centroavante, o comandante atleticano encerra com a principal dor de cabeça entre todas as posições do time. Na lateral-direita, Mariano e Guga seguem na disputa, com vantagem para o primeiro. Na defesa, Igor Rabello está um passo a frente de Réver para ser o companheiro de zaga do paraguaio Alonso.

No meio-campo, na ausência do argentino Zaracho, que sofreu lesão no tornozelo, e vai ficar fora por vários jogos, Allan e Nathan são as principais opções de Cuca para formar o trio com Tchê Tchê e Nacho Fernandez. Um detalhe: Nathan, expulso na ultima rodada da Copa Libertadores, estará indisponível nesta terça-feira, no duelo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15, no Mineirão. O volante Allan deve ser o escolhido.

A partida vale a liderança isolada do grupo H. Cerro Porteño e Atlético-MG estão empatados com quatro pontos ganhos cada. O time paraguaio leva vantagem no saldo de gols.