Com contrato até o final do ano, Vojvoda tem futuro indefinido no Fortaleza

Clube manifestou o interesse na renovação, mas técnico deixou a decisão para o final da temporada

Um dos principais treinadores do futebol brasileiro, o argentino Juan Pablo Vojvoda, tem o futuro indefinido no Fortaleza. Com contrato até o final do ano, o comandante quer esperar o término da temporada para decidir se segue ou não no clube em 2023.

Segundo sabe a GOAL, pelo lado do Fortaleza, as conversas por uma renovação já seriam iniciadas, o clube manifestou o interesse em seguir com o treinador na próxima temporada. Vojvoda, no entanto, quer aguardar um pouco mais e foca nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do Leão acreditam que o técnico vai dar preferência ao clube antes de ouvir qualquer outra equipe no futebol brasileiro.

Aos 47 anos, Vojvoda se tornou um dos técnicos mais cobiçados no Brasil. Ele já foi sondado por clubes como Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, Vasco e Santos. O comandante, no entanto, sempre reafirmou o compromisso com o projeto do Fortaleza e não quis abandonar o clube no meio do contrato.

Há dois anos no Fortaleza, Vojvoda já alcançou grandes feitos. Ele foi o responsável pela melhor campanha de um time cearense na Série A do Campeonato Brasileiro e levou o clube até uma oitavas de final de Copa Libertadores. Além disso, conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.