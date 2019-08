Com Brasil Global Tour de volta, Tite mira acelerar o processo de renovação da Seleção

Treinador convoca no próximo dia 16 de agosto os 23 jogadores que enfrentarão Colômbia e Peru, nos Estados Unidos

Depois da da , a traçou alguns objetivos a curto, médio e longo prazo. A conquista da , que aconteceu entre junho e julho deste ano, era um deles. De olho na taça, Tite foi mais conservador e buscou mesclar um time experiente com alguns jovens em potencial.

Com 14 jogadores que estiveram na Copa do Mundo da Rússia, o treinador confirmou o título no Maracanã, numa final diante do , mas agora olha para frente e tenta acelerar o processo de renovação. Com seis jogos Global Tour antes do início das eliminatórias, o treinador deve trazer novidades já na próxima convocação, que acontece no dia 16 de agosto.



A lista será preparada de olho nos confrontos contra e Peru, que acontecem respectivamente nos dias 6 e 10 de setembro. A ideia é consolidar os jovens que já ganharam oportunidades e abrir as portas para nomes que ainda não tiveram chances.

"Vamos construir de novo a equipe, novos atletas vão surgindo, novas promessas vão acontecendo. Para nós, o trabalho de selecionar é difícil. Quem diria que o ia virar titular e ser o melhor em campo na final?", disse o treinador na coletiva após o título diante do Peru.

O maior desafio no entanto, será uma renovação maior no setor defensivo, já que no campo ofensivo Tite tem atletas mais jovens. Nas laterais, por exemplo, o treinador vai precisar buscar novas opções. Daniel Alves já tem 36 anos e por mais que tenha a Copa do como objetivo, o treinador precisa encontrar alternativas.



Do lado-esquerdo, Marcelo parece cada vez mais longe e Filipe Luís também deve começar a passar o bastão. O lateral, hoje no , tem 33 anos mas uma concorrência maior que do outro lado. Alex Sandro já foi apontado por Tite como o herdeiro natural da posição, mas outros nomes precisam ser mapeados.

A zaga, uma fortaleza construída na "era Tite", está ficando "velha" e dificilmente terá condições de chegar na Copa de 2022. Miranda, por exemplo, está com 35 anos e acabou de se transferir para o futebol chinês. Thiago Silva segue no , mas a idade também pede que se busque um substituto. No setor, no entanto, Tite conta com Marquinhos, com 25 anos, desponta como o novo líder. Já tem experiencia suficiente para ajudar os novatos que devem chegar.