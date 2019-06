Com adeus de Rodrygo, Santos de Sampaoli segue uma incógnita

Equipe assume a liderança após o último jogo antes da parada da Copa América, mas a torcida ainda não vê o time com confiança

O vai para a pausa da dando adeus ao jovem craque Rodrygo e no topo do Brasileirão.

A equipe de Jorge Sampaoli assumiu a liderança do campeonato após bater o por 1 a 0 e agora espera o e a Justiça para saber se mantém o primeiro lugar ou se volta para o segundo.

O , que está um ponto atrás do Santos, joga hoje com o Avaí e ainda aguarda decisão da CBF sobre a validade da vitória sobre o .

Mas mesmo que o Santos caia para o segundo lugar, o resultado já é ótimo. Mas é o bastante para passar segurança? Pelo jeito não.

No último fim de semana a torcida protestou antes do jogo contra o para reclamar da eliminação do time na Copa do nas mãos do mesmo . Pesou na reclamação que o time também já tinha caído de forma precoce na e na semifinal do .

Os torcedores também ficaram com um pé atrás pela derrota marcante de 4 a 0 contra o Palmeiras, um duelo importante pela liderança que acabou com goleada constrangedora.

Em alguns jogos o time parece dominante com seu volume de jogo intimidador, marcação pressionada e muitos chutes. Em outros a defesa parece frágil e os atacantes pouco confiáveis.

Com o gol marcado ontem, Eduardo Sasha se tornou artilheiro do Brasileirão com cinco gols. Ótima notícia para um time que busca um atacante desde o começo do ano, mas muitos ainda não acreditam que ele ele consiga manter o ritmo ao longo das 38 rodadas. De qualquer forma, é pouco provável que um nome de peso chegue no meio do ano.

O próprio técnico Jorge Sampaoli disse na última semana que não acha que o Santos briga pelo título. Para um time que perderu Gabigol, Bruno Henrique e Rodrygo em seis meses isso não deveria soar como uma surpresa, mas a torcida sempre quer mais.

No fim das contas o Santos vai para essa parada quase como uma incógnita. Sabemos o que esperar do estilo de jogo de Sampaoli, mas os resultados ainda não tem sido consistentes.

A favor da equipe o fato dos piores resultados terem acontecido em competições do estilo mata-mata. Será que nos pontos corridos o Santos consegue manter o bom aproveitamento dos primeiros nove jogos?