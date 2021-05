Com 15 dias de contrato, Rojas tem futuro incerto no São Paulo

Conversa que ocorreria nesta semana foi adiada.Tricolor planeja conversar sobre o assunto após o Paulistão

Rojas tem futuro incerto no São Paulo. Com mais 15 dias de contrato e vínculo até o próximo dia 30 de maio, o atacante não tem permanência garantida para a sequência da temporada. Nas últimas semanas, a Goal apurou que havia incerteza no clube sobre uma eventual renovação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Neste momento, o Tricolor sinaliza nos bastidores que planeja resolver o assunto após o Paulistão. O time se classificou para a semifinal e enfrentará o Mirassol, neste domingo, às 20h30, no Morumbi.

Ainda sem confirmação oficial, existe a possibilidade de as finais do estadual ocorrerem nos dias 23 e 30 de maio, o que incluenciaria na estreia das equipes no Brasileirão. Caso isso ocorra, uma eventual final com o São Paulo seria justamente no último dia do atual contrato de Rojas.

Mais artigos abaixo

Uma conversa que ocorreria nesta semana para tratar do futuro de Rojas acabou adiada por causa da sequência de jogos. O equatoriano foi titular no empate por 1 a 1 contra o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores, ocasião na qual Hernán Crespo escalou um time quase inteiro de reservas, e entrou durante a vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza, na sexta-feira, pelas quartas de final do estadual.

Rojas tinha contrato até fevereiro e teve o vínculo prorrogado até maio depois de ser elogiado pelo desempenho nos treinamentos no CT da Barra Funda. O atacante de 31 anos soma três gols em dez partidas nesta temporada.