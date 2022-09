Colônia x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Dortmund segue na briga pela liderança da Bundesliga; veja como acompanhar o duelo deste sábado (1)na internet

Brigando pela liderança da Bundesliga, o Borussia Dortmund volta a campo neste sábado (1), às 10h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do Onefootball, no streaming.

Sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), o Colônia terá o retorno de Luca Kilian, que cumpriu suspensão no empate com o Bochum em 1 a 1.

Do outro lado, o Dortmund, brigando pela liderança com o Union Berlin, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Em 96 jogos disputados entre as equipes, o Borussia Dortmund soma 40 vitórias, contra 30 do Colônia, além de 26 empates. No último encontro, válido pela Bundesliga 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Escalações:

Escalação do provável COLÔNIA: Schwäbe; Schmitz, Kilian, Hübers, Hector; Skhiri, Martel; Ljubicic, Duda, Kainz; Tigges.

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Modeste.

Desfalques

Colônia

Timo Horn, Jonas Urbig, Sebastian Andersson e Dimitrio Limnios, machucados, seguem fora.

Dortmund

Marco Reus, Gregor Kobel, Sébastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna e Mateu Morey, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: RheinEnergieStadion – Colônia, ALE