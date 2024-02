Clube sensação na Copinha fecha parceria internacional inédita com o Johan Cruyff Institute

Sfera FC, que estreou na Copa São Paulo eliminando o Atlético-MG, terá parceria com programas para capacitação de profissionais e atletas

Com apenas um ano de atividades, o Sfera FC já deixa marcas importantes no cenário do futebol brasileiro. Após participar pela primeira vez da Copa São Paulo em 2024, tendo avançado na fase de grupos e eliminado o tradicional Atlético-MG na segunda fase, agora o clube fecha uma parceria internacional inédita no Brasil com o Johan Cruyff Institute. O acordo visa à capacitação de funcionários e atletas do Sfera, com acesso a diferentes programas e intercâmbio de profissionais e conhecimento.

“Para o Sfera, essa parceria com o Johan Cruyff Institute representa um importante passo em nosso objetivo de nos tornarmos referência no desenvolvimento e formação de jogadores de alta performance no Brasil e no mundo. Essa parceria vai proporcionar não só aprimoramento técnico e acadêmico aos nossos funcionários, mas também vai abrir portas para nossos atletas ao oferecer acesso aos diferentes programas do instituto, algo que está profundamente alinhado à nossa filosofia de oferecer o melhor desenvolvimento possível, dentro e fora do campo. Nós também teremos a oportunidade de receber estudantes e jovens profissionais qualificados que tenham interesse em ajudar o Sfera e trocar conhecimento conosco”, afirmou Rodolfo Canavesi, CEO do Sfera.

Fundado em 2021, o Sfera é um clube-empresa constituído como SAF e que tem como objetivo ser referência em formação dentro e fora de campo, através de uma proposta transformadora de formação humanizada. Após dois anos de trabalho de captação de profissionais e atletas, o clube iniciou suas atividades no dia 23 de fevereiro de 2023, e teve um primeiro ano com resultados e marcos expressivos.

Além de ter obtido o Certificado de Clube Formador da CBF em tempo recorde - que dá direito ao clube participar do mecanismo de solidariedade da FIFA -, o Sfera teve campanhas de destaque no Paulista Sub-15 e Sub-17 em suas primeiras participações e venceu a Copa Brasileirinho Sub-15, ao derrotar o Santos na final, além de ter chegado à semifinal da FAM Cup, quando foi superado pelo Red Bull Salzburg.

Com sede em Salto, em São Paulo, o Sfera tem operação diária em um dos melhores centros de treinamento do Brasil e conhecido de clubes tradicionais: trata-se do CT Santa Filomena, em Jarinu, que nos últimos anos foi base do Red Bull Bragantino e agora tem o Sfera como clube proprietário.

Johan Cruyff Institute

O Johan Cruyff Institute é referência em gestão esportiva e reúne profissionais, professores e parceiros que partilham da mesma paixão pela formação da próxima geração de líderes da indústria do esporte. Tendo já impactado mais de 7 mil estudantes de diferentes países do mundo, o instituto oferece programas acadêmicos de Gestão Esportiva, Administração de Futebol, Treinamento, Marketing Esportivo e Patrocínio, entre outros, e já conta com cinco unidades focadas em Mestrado, Pós-Graduação e Formação de Executivos, três unidades do Johan Cruyff Academy (graduação) e cinco unidades do Johan Cruyff College (ciclos de formação).