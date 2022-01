Clube russo faz consulta por Alonso, zagueiro do Atlético-MG

O Atlético-MG recebeu uma consulta do futebol russo sobre a situação de Junior Alonso, zagueiro paraguaio de 28 anos. O clube interessado não é revelado, mas a GOAL apurou que houve apenas uma sondagem por parte de uma equipe do leste europeu sobre a situação do estrangeiro.

Os mineiros estão dispostos a vendê-lo, mas querem um valor superior ao desembolsado por sua contratação, em 2 de julho de 2020. Na ocasião, o clube desembolsou 3 milhões de euros (R$ 17,89 milhões à época) para tirá-lo do Lille, da França.

A diretoria do Galo aguarda uma oferta nos próximos dias para avançar nas tratativas por uma possível saída do defensor. Os mineiros buscam vendas no mercado da bola para equilibrar as contas. Há o desejo de que alguns jogadores sejam negociados, e Alonso está entre as alternativas do departamento de futebol.

O zagueiro de 28 anos, que também atua como lateral esquerdo, tem contrato até 30 de junho de 2024. O atleta já teve ao menos duas experiências no futebol europeu — ele defendeu Celta de Vigo, da Espanha, e Lille, da França.

Contratado em 2020, Junior Alonso já fez 88 partidas pelo Atlético-MG, com dois gols marcados e duas assistências. O defensor foi titular absoluto nas conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro na última temporada.

O Atlético, além do paraguaio, conta com outros quatro zagueiros no elenco: Réver, Igor Rabello, Nathan Silva e Micael são opções para o elenco do clube mineiro.