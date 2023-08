Clube da Premier League formaliza interesse por Welington, do São Paulo

Brentford enviou documento com o intuito de formalizar o interesse pela aquisição do lateral esquerdo

Nas últimas horas, o Brentford, da Inglaterra, demonstrou interesse formal na contratação do lateral esquerdo Welington, do São Paulo. O empresário do jogador, Robson Ferreira, se reuniu com o diretor esportivo do clube em Londres e foi autorizado a abrir negociações com o Tricolor paulista para uma eventual transferência do atleta, como soube a GOAL.

O agente Robson Ferreira é quem cuida dos interesses profissionais de Welington. Perguntado pela reportagem sobre a possibilidade de mudança para o futebol europeu nesta janela de transferências, o representante declarou:

"Quem acompanha a Premier League sabe que o Brentford é um grande projeto do futebol inglês. O diretor esportivo do clube considera o Welington o melhor lateral esquerdo do Brasil e do futebol sul-americano. O Welington é um jogador de seleção brasileira, tanto é que acabou de ser convocado pela equipe sub-23, que vai disputar o Pré-Olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris", disse o empresário, que ainda completou:

"Como se trata de um atleta muito jovem, com grande potencial e com contrato próximo do fim, é natural que o futebol do Welington seja cobiçado por grandes clubes europeus. E o Brentford, da Inglaterra, é um deles".

Embora o vínculo de Welington com o São Paulo esteja próximo do fim — o contrato se encerra em 31 de dezembro de 2024 —, o Tricolor paulista não pretende se desfazer do jogador na atual janela de transferências, de acordo com fontes do Morumbi. A presença do clube na decisão da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e nas finais da Copa Sul-Americana também pesam contra uma saída neste momento.