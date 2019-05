Clube japonês faz proposta por Arsène Wenger

Vissel Kobe oferece um contrato válido por dois anos e meio para o antigo treinador do Arsenal

Sem clube desde que deixou o , no início de 2018, Arsène Wenger tem em mãos uma proposta do . A Goal apurou que o treinador francês interessa ao Vissel Kobe, que hoje tem no elenco nomes de peso, como os espanhóis Andrés Iniesta e David Villa e o alemão Lukas Podolski.

Com um representante na Europa neste momento para tratar da negociação, os japoneses oferecem um contrato válido até o fim de 2021, com um salário de aproximadamente 4 milhões de euros por ano.

Wenger, de 69 anos, é velho conhecido do público no Japão. Tem o domínio da língua japonesa, isso porque treinou o Nagoya Grampus, entre 1995 e 1996. Em seguida, rumou à , onde comandou os Gunners por 22 temporadas consecutivas.