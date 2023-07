Clube de Santa Catarina anuncia ida de trio para o Académico de Viseu, de Portugal

Zagueiro Bruno Ramos, atacante Bruno Branco e meio-campista Marquinho deixaram o Barra FC para jogar no futebol europeu

O Barra FC, clube de futebol sediado em Balneário Camboriú, informa a transferência do zagueiro Bruno Ramos, o empréstimo com opção de compra do meia Marquinho, e a liberação para teste do atacante Bruno Branco para o Académico de Viseu, clube português, que disputa a Segunda Liga do país ibérico.

Os três jogadores são oriundos da base do Barra FC, o que demonstra a força e a qualidade do programa de desenvolvimento de jovens talentos do clube. Bruno Branco ingressou nas divisões de formação do Pescador na categoria sub-15, em 2020, seguido por Bruno Ramos no sub-17, 2021, e Marquinho no sub-20, no ano passado. Os três atuaram juntos e tiveram destaque na campanha do clube no Campeonato Catarinense sub-20 de 2022, quando tiveram a quinta melhor campanha geral e foram eliminados somente nas quartas de final da competição.

Durante essa temporada, Bruno Ramos, Bruno Branco e Marquinho participaram do elenco profissional que conquistou a quarta colocação no Campeonato Catarinense. Marquinho, especificamente, pôde mostrar seu potencial no profissional do Barra FC, participando de 14 jogos – onze como titular - e contribuindo com um gol. Além disso, nos últimos meses, Marquinho esteve emprestado ao Figueirense, onde competiu na Série C do Brasileirão, acumulando cinco jogos disputados e uma assistência.

“É tudo muito novo para mim. Sem dúvida, o Barra FC me auxilia e está dando todo o suporte nesta transferência para o Académico de Viseu. Desde que cheguei ao Pescador, ano passado, já começou todo esse processo para evolução na minha carreira. Muitas conversas, conselhos e muito trabalho. Agora, estar aqui em Portugal é, sem dúvida, a realização de um sonho”, destacou Marquinho.

Bruno Ramos chegou em 2021 ao Barra FC, após ser observado em atuação pelo Porto Vitória, do Espírito Santo. O defensor se destaca pela sua fisicalidade, bom jogo aéreo e qualidade com a bola nos pés na base do Barra FC, atraindo atenção de outros clubes brasileiros no período. O zagueiro, ao lado de Bruno Branco, também participou do intercâmbio no Hoffenheim, no último ano, promovido pelo Barra FC. Na Alemanha, atuou, inclusive, num amistoso da equipe sub-19 do Hoffenheim contra o Freiburg.

“No Barra FC, tive todas as oportunidades de me desenvolver como atleta e pessoa. Vivi uma experiência muito gratificante neste clube e levo ele no coração. Agora, é manter uma mentalidade vencedora e positiva e conquistar também o meu espaço no Académico de Viseu e sempre almejar grandes coisas”, pontuou Bruno Ramos.

Bruno Branco é quem tem a história mais longeva no Pescador. Com apenas 17 anos, o jogador ficará em Viseu para um período de testes. Bruninho chegou ao Barra FC em 2020 e passou pelas categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional na equipe de Balneário Camboriú. No ano passado, vestindo a camisa do time sub-17 fez parte do elenco que dominou o futebol de Santa Catarina, sendo campeão do Campeonato Catarinense e da Copa Santa Catarina da categoria.

“Assumo esse próximo desafio de me provar nos testes com o Académico de Viseu depois de mais de três anos vestindo a camisa do Barra. Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte da minha trajetória e a cada momento vivido neste clube. Em especial, agradeço aos colaboradores que me ajudaram no meu crescimento pessoal e profissional. Estou muito feliz e motivado para deixar uma marca positiva nas próximas semanas em Portugal”, disse Bruno Branco.

A oportunidade dos três atletas em 2023 é mais um passo dado na parceria entre o Barra FC e o Académico de Viseu. Em 2022, dois jogadores da equipe sub-20, o lateral-direito Kayque Ryann e o zagueiro Kauã Vinícius, foram emprestados para os Viriatos. foram emprestados para os Viriatos. Ambos se destacaram na conquista do acesso no Campeonato Nacional sub-19. Kauã, inclusive, estreou pelo profissional do Académico de Viseu, em partida contra o Nacional, pela última rodada da Segunda Liga portuguesa, e teve a opção de compra exercida pela equipe alvinegra.

O Barra FC agradece profundamente a Bruno Ramos, Bruno Branco e Marquinho por todo o esforço, dedicação e comprometimento demonstrados durante sua passagem pelo Barra FC. Desejamos a eles todo o sucesso no Académico de Viseu e temos a certeza de que representarão brilhantemente o nosso clube no cenário internacional.