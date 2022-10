Clube de Beckham nos EUA se vê confiante em contratar Messi

Apesar da aproximação das tratativas com o atacante, as negociações só devem ser retomadas após a Copa do Mundo, conforme revelou o The Athletic

Com oito meses restantes de contrato no Paris Saint-Germain, o futuro de Lionel Messi está em jogo mais do que nunca no futebol francês. Segundo noticiou o portal The Athletic, o Inter Miami, time da Major League Soccer, e dirigido pelo ex-atacante David Beckham, teve uma aproximação considerada com o craque argentino.

Segundo a publicação, o clube norte-americano tem se reunido frequentemente ao longo dos últimos meses com Jorge Messi, pai e empresário do jogador, mas só devem retomar as negociações após a Copa do Mundo, que acontece entre novembro e dezembro desse ano.

O jornal aponta que, do lado do clube, as negociações estão sendo tratadas por Jorge Mas, co-proprietário do Inter Miami ao lado de Beckham. Nos bastidores, "há confiança crescente de que a transferência acontecerá", como revelou a publicação.

Fato é que não é de hoje que o clube de David Beckham tem interesse em contratar Messi. Em 2018, quando o argentino ainda estava no Barcelona, Jorge Mas já havia revelado sua intenção de contratar o atacante.

Na França, Messi tem contrato até o fim da temporada, em julho de 2023, e a partir de janeiro poderia acertar um pré-contrato com outra equipe sem qualquer custo. O PSG, porém, deseja renovar com atacante, mas, para isso, enfrentará a concorrência do Barcelona, seu ex-clube.

Nesta temporada, Lionel Messi parece ter encontrado sua melhor forma dos tempos de Barcelona. Atuando ao lado de Neymar e Lionel Messi no ataque do Paris Saint-Germain, o argentino marcou 12 gols e 13 assistências em 17 partidas pelo clube francês.