Clube da Coreia do Sul pede desculpas após encher arquibancadas com bonecas sexuais

O clube coreano FC Seoul causou uma grande polêmica no último jogo da equipe, disputado no último domingo contra o Gwangju. O Seoul venceu o jogo por 1 a 0, mas o que chamou a atenção foi a ação do clube nas arquibancadas. Com os portões fechados para torcedores, o clube colocou bonecas sexuais nas arquibancadas.

Ao todos, 30 bonecas foram colocadas em um setor do estádio. O clube afirmou que se tratavam de manequins, mas logo se percebeu que se tratavam de bonecas voltadas para adultos. Todas estavam vestidas, usando máscaras e algumas seguravam até mesmo placas para "apoiar" o clube. Os cartazes e as roupas, no entanto, traziam propagandas de artigos sexuais.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL