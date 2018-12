Clube chinês entra forte na disputa para tirar Thiago Mendes do Lille

Shandong Luneng é o mais novo interessado na contratação do ex-volante do São Paulo

Os holofotes do futebol chinês estão apontados para Thiago Mendes. O Blog Ora Bolas apurou que o Shandong Luneng é o mais novo interessado na contratação do volante do Lille, tendo, aliás, iniciado as primeiras conversas.

Comprado do São Paulo pelo clube francês em junho de 2016 por 9 milhões de euros, o jogador brasileiro recentemente também foi procurado por Lazio, da Itália, e Schalke 04 e Wolfsburg, da Alemanha. Na ocasião, o valor de uma eventual transferência girava em torno de 20 milhões de euros.

No Lille, onde tem sido um dos principais destaques do time, Thiago Mendes fez até o momento 50 jogos e quatro gols. Aos 26 anos, tem contrato válido até junho de 2022.

Possível subtituto

Com a possibilidade de perder Thiago Mendes para o Shandong Luneng, o Lille já está no mercado atrás de um substituto. Bruno Guimarães, campeão da Sul-Americana com o Atlético-PR, é um dos nomes na lista do clube francês.