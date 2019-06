Aliou Cissé: 'Mane merece vencer a Bola de Ouro'

Técnico da seleção de Senegal acredita que seu atacante ficar mais próximo do prêmio se vencer a Copa Africana de Nações

O treinador da seleção de Aliou Cissé diz que acredita que que Sadio Mané deveria vencer a Bola de Ouro da temporada 2018-19.

O atacante do foi fundamental no título da e acabou a temporada como artilheiro da Premier League com 22 gols.

"Por que não? Ele trabalhou muito não só no ano passado, mas desde 2011", disse Cissé. "Ele tem grande disciplina e profissionalismo".

Senegal estreia neste domingo contra a pela Copa Africana de Nações e o técnico acredita que um título continental pode ajudar Mané na busca pelo troféu: "Vencer o torneio seria uma extensão de seus esforços e conquistas ao longo do ano. O deixará mais próximo da Bola de Ouro".

Mas o desempenho de Mané com a camisa de Senegal não está no mesmo nível do que ele apresenta em Anfield. O atacante chegou a ser vaiado pela sua torcida durante uma vitória sobre Guiné Equatorial nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

"Eu o ajudo do jeito que posso, mas o mais importante é que ele tem confiança e conseguiu se recuperar logo. As críticas o motivaram e ele respondeu", disse Cissé.

Senegal é considerada a favorita para o título continental, mas o técnico responde às expectativas dizendo que só times que já ganharam antes devem ser favoritos "e não é o nosso caso".

"A imprensa vê assim porque temos grandes jogadores como Mané, Kalidou Koulibaly and [Idrissa Gueye]", finalizou.

Senegal é o líder do ranking do continente e divide o Grupo C com , e Tanzânia.