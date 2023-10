Chicago Fire x Inter Miami: onde assistir ao time de Messi ao vivo, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Soldier Field; veja como acompanhar na TV e na internet

O Inter Miami visita o Chicago Fire nesta quarta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), no Soldier Field, em Chicago, pela 36ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Houston Dynamo na final da Copa dos Estados Unidos por 2 a 1 e empatar com o New York City por 1 a 1 na última rodada da MLS, o Inter Miami busca a recuperação no torneio. No momento, a equipe aparece na 13ª posição da Conferência Leste, com 33 pontos. Lionel Messi, que será avaliado antes da bola rolar, pode aparecer no banco de reservas.

Do outro lado, o Chicago Fire, em 11º, com 37, vem de um empate com o New England por 2 a 2 e uma vitória sobre o NY Red Bulls por 1 a 0. Até aqui, a equipe registra nove vitórias, 10 empates e 12 derrotas na MLS.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chicago Fire: Brady; Dean, Ornsberg, Teran, Navarro; Doumbia, Gimenez; Herbers, Shaqiri, Torres; Koutsias.

Inter Miami: Callender; Aviles, Kryvtsov, Miller; Ruiz, Arroyo, Busquets, Cremaschi, Allen; Martinez, Farias.

Desfalques

Chicago Fire

Lesionados, Chris Mueller, Mauricio Pineda, Federico Navarro e Victor Bezerra estão fora.

Inter Miami

Ian Fray, Franco Negri, Corentin Jean, Gregore e Alba seguem fora.

Quando é?