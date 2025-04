Chelsea x Everton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Stamford Bridge; veja como acompanhar na internet

Chelsea e Everton se enfrentam na manhã deste sábado (26), às 8h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 34ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea vem em 6° lugar, protagonizando a briga por um lugarzinho no G-5, que dará vaga à próxima edição da Champions League. Com 57 pontos, a equipe não pode mais alcançar o Manchester City, 3° colocado, na rodada, mas poderia passar Newcastle e Nottingham Forest e chegar à 4ª colocação.

O Everton, enquanto isso, nada em águas mais calmas. Os Toffees já cumpriram o objetivo mor da temporada, a permanência na Premier League, brigam, basicamente, por terminar a temporada na primeira parte da tabela, à frente de Manchester United e Tottenham.

Escalações

Chelsea: Ainda não divulgado.

Everton: Ainda não divulgado.

Desfalques

Chelsea

Kellyman, W. Fofana, Guiu, D. Fofana (lesionados).

Everton

Mangala, Calvert-Lewin, Lindstroem (lesionados).

Quando é?