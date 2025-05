Chelsea x Djurgaarden: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Conference League 2024/25

Blues ostentam grande vantagem, após vitória por 4 a 1 fora de casa, na ida; veja como acompanhar na internet

Chelsea e Djugaarden, da Suécia, se enfrentam na tarde desta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta da semifinal da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube e no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea já tem um pé na grande final da Conference League. A equipe de Enzo Maresca conquistou um importante triunfo por 4 a 1 na partida de ida, disputada na Suécia, e encaminhou a classificação. Ademais, no último domingo, ainda enfrentou o campeão inglês Liverpool e trounfou por 3 a 1. A tendência é que Maresca rode o elenco para a reta final da Premier League.

Do lado do Djurgaardens, a equipe chega com o duro objetivo de conquistar uma das maiores viradas de sua história. O clube não vive lá um grande momento domesticamente, ocupando a parte de baixo do Campeonato Sueco, e vinha canalizando energias nos compromissos europeus. A tarefa à frente, claro, não é nada simples — ainda mais considerando a extensa lista de desfalques do técnico Jani Honkavaara.

O vencedor do confronto enfrentará Real Betis ou Fiorentina na decisão. Em caso de empate no agregado, a decisão ficará para a prorrogação. Persistindo a igualdade, pênaltis.

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Chelsea: Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin e Gusto; James, Amougou e Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka e George. Técnico: Enzo Maresca.

Djurgaarden: Rinne; Stahl, Larsson, Danielson e Kosugi; Finndell, Stensson e Gulliksen; Haarala, Nguen e Priske. Técnico: Jani Honkavaara.

Desfalques

Chelsea

Romeo Lavia (não está inscrito), Christopher Nkunku, Wesley Fofana e Marc Guiu (lesionados).

Djugaarden

Zakaria Sawo, Matias Siltanen, Albin Ekdal (não estão inscritos), Filip Manojlovic, Malkolm Nilsson, Patric Aslund, Oskar Fallenius, Nino Zugelj, Rasmus Schuller e Piotr Johansson (lesionados).

Quando é?