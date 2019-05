Chegada de De Jong pode, sim, deixar Rakitic de lado no Barcelona

Ao contrário do que acredita o croata, a chegada do holandês pode marcar uma despedida

A contratação do jovem Frankie De Jong junto ao pode impactar diretamente no destino de Ivan Rakitic, segundo apurado pela Goal. O meio-campista croata, de 31 anos, tem sido especulado fora do Camp Nou, com a aparecendo entre as favoritas para contar com os seus serviços.

Em entrevista recente para o Mundo Deportivo, Rakitic garantiu seguir feliz no Barça e acredita De Jong, uma das grandes estrelas do Ajax campeão holandês e que chegou às semifinais desta , não ocupa a mesma faixa de campo que a sua: “estou convencido de que ele não chega para a minha posição, a minha posição está ocupada”, afirmou.

Entretanto, dirigentes do disseram exatamente o contrário para a Goal: a posição perfeita para o holandês não é a hoje ocupada por Sergio Busquets – logo à frente ao quarteto defensivo. A análise é de que De Jong rende melhor fazendo uma dupla em um posto um pouco mais avançado (função desempenhada por Arthur e Rakitic).

Na opinião dos dirigentes, De Jong é visto como a companhia perfeita para Arthur – que impressionou logo em sua primeira temporada na Europa. E a consequência mais óbvia disto é ver Rakitic fora dos titulares: “De Jong é um jogador de controle de bola, parecido com o Arthur, mas com ações muito mais profundas”.

Os cartolas também acreditam que o longo histórico envolvendo o clube e jogadores holandeses, uma parceria que ficou marcada especialmente a partir da contratação de Johan Cruyff nos anos 70. E apesar de jogar em uma posição mais recuada, De Jong já arrancou comparações com o maior craque na história da .

Frenkie De Jong foi eleito o melhor jogador da 2018/2019. Boa sorte no Barcelona, garoto! pic.twitter.com/QOpd0a4VDU — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 17 de maio de 2019

“É muito fácil negociar com jogadores holandeses sendo o Barcelona. Todos querem ir para o clube, mas especialmente os holandeses por causa da longa história entre o país e o Barcelona”, adiantou o dirigente. “De Jong tem uma enorme qualidade e técnica. Ele possui um drible muito parecido ao do Cruyff, com o pé direito fazendo o movimento para dentro com a parte externa do pé”.

“De Jong ama jogar com espaço, recebendo e girando o próprio corpo para iniciar as ações. Ele é jovem e suas condições irão melhorar o meio-campo do Barcelona”, finalizou.

Com grandes expectativas para ver o jovem que já demonstrou futebol de veterano, uma consequência poderá ser a despedida de Ivan Rakitic – um dos jogadores marcantes na conquista da última Champions League do clube, em 2014-15.