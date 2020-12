Charles De Ketelaere: o jogador de tênis que virou craque de 25 milhões de euros

O garoto de 19 anos já faz parte da seleção belga e vem sendo especulado no Milan após excelente temporada no Club Brugge

Quando Charles De Ketelaere apareceu no palco para receber o prêmio de promessa do ano no Belgian Sports Awards no meio de dezembro, o vídeo que apresentando na tela trás dele não mostrava suas conquistas no futebol.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O que foi mostrado foram vídeos antigos da estrela do jogando tênis, aproximadamente uma década atrás, para mostrar quão talentoso é o jovem de 19 anos.

Mais times

Enquanto De Ketelaere seguiu os passos de Romelu Lukaku, Divock Origi e Kim Clijsters, seis vezes campeã do Grand Slam, vencendo o prêmio, ele recebeu uma oportunidade de refletir em sua opção que lhe tirou das quadras de saibro e o levou a seguir seu sonho de ser jogador de futebol.

"O tênis é muito mais impactante quando você perde. No futebol, é mais fácil encontrar desculpas quando as coisas não dão certo, mas no tênis você está sozinho," explicou De Ketelaere, campeão flamengo de tênis quando tinha dez anos, ao Het Niewsblad. "Você é o único culpado se jogar mal, e eu não conseguia me acostumar com isso."

Charles De Ketelaere é um dos grandes nomes que o futebol belga produziu recentemente em termos de qualidade técnica e potencial. Sem comparativos, pode ser o sucessor de Kevin De Bruyne a nível de estilo (jogo entre linhas e criatividade). Segue o vídeo: https://t.co/2Yl0LEdx3b. — Higor (@HigorSantos_10) October 15, 2020

"Eu não suportava trapaceiros, aqueles garotos que gritavam que a bola estava fora quando ela não estava. Eu ficava irritado e jogava as bolas fora de propósito, ou parava de jogar. Minha mãe tentava me ajudar com isso, porque eu a envergonhava. Eu até tinha um treinador que meditava comigo para ajudar a me acalmar."

Seja por motivos pessoais ou no esporte, ficou claro que De Ketelaere tomou a decisão certa, com suas performances nos últimos 12 meses deixando claro que ele é um dos jovens belgas mais empolgantes nos últimos anos.

Mesmo completando 19 anos em março, o jogador já tem quase 50 aparições nos profissionais do Club Brugge, além de ter estreado pela seleção belga comandada por Roberto Martinez diante da , em novembro.

"Tudo que eu sonhei como criança está acontecendo," falou, após receber o prêmio. "Meus primeiros gols pelo Club Brugge, time onde eu cresci, na cidade onde nasci. Também estreei pelos Diabos Vermelhos."

A rápida ascensão de De Ketelaere começou no meio de 2019, quando ele foi escolhido como um dos sete garotos que iriam treinar junto com o time profissional do Club Brugge antes da nova temporada.

Foi um dos dois únicos, porém, que permaneceram no time da cima antes da nova temporada, com De Ketelaere tendo sido selecionado para estrear diante do Francis Borains, das divisões inferiores, na Copa da , em setembro de 2019.

Sua segunda aparição nos profissionais, porém, aconteceu em um jogo maior.

Tendo ficado no banco só duas vezes após sua estreia, De Ketelaere foi uma surpresa no time titular de Philippe Clement diante do PSG, na Liga dos Campeões da Uefa.

Mesmo que os belgas tenham sido derrotados por 5 a 0 pelos campeões da , De Ketelaere teve uma boa atuação no meio de campo, e algumas noites depois, apareceu de novo, saindo do banco, em sua estreia no .

Até o final da temporada, abandonada prematuramente devido a pandemia do Covid-19, o meio-campista de 1,90m era titular absoluto, marcando seu primeiro gol no que acabou sendo o penúltimo jogo da campanha, diante do .

Twee nieuwe kanshebbers voor onze Goal of the Year! ⚽

De Ketelaere 🆚 KRC Genk of Dennis 🆚 ? 🤔 pic.twitter.com/9URBGZWnLc — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 7, 2020

Mesmo evoluindo e assinando um novo contrato em abril, De Ketelaere novamente começou a atual temporada no banco de reservas.

E de novo, foi na Liga dos Campeões que o jovem conseguiu explodir, marcando nos minutos finais diante do , na primeira rodada da fase de grupos. Desde então, foi titular em 12 dos últimos 16 jogos do Club Brugge.

Por mais que essa sequência tenha iniciado com ele jogando na ponta esquerda e incluindo uma partida diante do em que ele foi forçado a atuar como lateral esquerdo e marcar Jadon Sancho, o jovem acabou brilhando mesmo em um novo papel: centroavante.

Jogador naturalmente coletivo, De Ketelaere vem fazendo atuações impressionantes como "falso nove", mesmo tendo poucos minutos na nova função. Vem tendo o trabalho de criar oportunidades para seus companheiros e marcar gols - como Roberto Firmino no - e brilhando.

"Sua versatilidade ajuda muito. É completo, fisicamente e tecnicamente," comentou o lendário meio-campista do Club Brugge, Gert Verheyen, ao Het Nieuwsblad.

"Se ele jogar como atacante em uma temporada inteira, vai marcar mais de 15 gols."

"O número de clubes interessados nele vai ser incrível para um time belga. Eu acredito nisso."

Dada a sua situação contratual e a evolução rápida que vem mostrando desde que de mudou de posição, os líderes do Campeonato Belga pedem cerca de 25 milhões de euros pelo jogador.

e vem sendo especulados como possíveis destinos, por mais que eles esperem para ver mais de De Ketelaere dentro da área antes de abrirem os cofres.

Tendo marcado apenas quatro gols durante os seus primeiros 18 meses da carreira, se tornou o primeiro jogador belga a marcar mais de um gol pela Liga dos Campeões antes de completar 20 anos.

"O fato que todos hoje me conhecem e tem expectativas sobre mim me anima muito," contou De Ketelaere, que também vem estudando para completar seu diploma em direito, neste último ano, recentemente.

"Eu sou muito crítico, então essa pressão as vezes vem de mim mesmo. Eu não consigo imaginar um dia que vou parar e pensar: 'fiz o máximo que pude, não consigo melhorar'."

"Eu sempre estou revendo minhas partidas. Minha mãe gosta de assistir junto comigo, mas eu não gosto. Tudo é bom para ela, enquanto eu tenho uma visão mais crítica das coisas."

Para um jovem que cresceu idolatrando tanto Cristiano Ronaldo como Roger Federer, essa busca pela perfeição não deve aparecer como surpresa, e certamente o vem ajudando a evoluir seu jogo.

Tênis pode ter não sido o jogo certo para Charles De Ketelaere, mas se sua jovem carreira vem mostrando algo, é que o futebol foi a alternativa perfeita.