Chapecoense x Guarani: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (5), na Arena Condá; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense recebe o Guarani na noite desta terça-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Brigando para se afastar da zona de rebaixamento, a Chapecoense volta a campo embalada com uma vitória e dois empates nos últimos três jogos disputados. No momento, está na 15ª posição, com 27 pontos, a mesma pontuação que o Sampaio Corrêa, equipe que abre o Z-4.

"A gente precisa voltar a vencer em casa, eu não venci em casa ainda, foram dois jogos na Arena, um empate e uma derrota. Agora é buscar a vitória em casa para podermos nos distanciar ainda mais da zona de rebaixamento", afirmou o técnico Claudinei Oliveira.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Guarani aparece na sexta posição, com 44 pontos. Na última rodada venceu a rival Ponte Preta por 1 a 0. Até aqui, foram 12 vitórias, oito empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 56%.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em sete jogos disputados, foram duas vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno, Freitas, Mancha e Alisson; Kaio Silva (Rafael Ribeiro), Giovani Confreste e Marcinho; Kayke e Simão. Técnico: Claudinei Oliveira.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Chapecoense

Gustavo Cazonatti, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?