Chapecoense contrata o atacante Cesinha, algoz de Bahia e Vitória, por empréstimo

Artilheiro do Baiano 2023, jogador do Itabuna-BA assina até dezembro com os catarinenses; opção de compra é de R$ 600 mil

A Chapecoense acertou a contratação do atacante Cesinha, de 23 anos, no mercado da bola. Artilheiro da atual edição do Campeonato Baiano, ele assinará por empréstimo até dezembro de 2024 na Arena Condá, como soube a GOAL.

No contrato de cessão do centroavante do Itabuna-BA, haverá uma opção de compra de R$ 600 mil, conforme apurado pela reportagem. As tratativas estão totalmente ajustadas, e o atleta será anunciado pela Chape nos próximos dias — a equipe dele foi eliminada nesse sábado (18), após uma derrota por 4 a 1 para o Bahia.

Cesinha é o principal nome no Baiano 2023. O atacante é o artilheiro da competição com seis gols anotados. O atacante marcou duas vezes contra o Vitória, em um triunfo do Itabuna por 4 a 0, em 15 de janeiro passado, e duas vezes contra o Bahia — a primeira na vitória por 4 a 0, ainda na fase inicial do torneio, e a segunda na derrota por 4 a 1, ocorrida neste fim de semana.

Os outros gols do centroavante foram marcados contra o Barcelona de Ilhéus e o Jacuipense, ambos ainda na fase inicial do Campeonato Baiano. O centroavante é tratado como uma das principais promessas do futebol baiano nesta temporada.