Cerro avança por Marcelo Moreno, e Cruzeiro negocia rescisão

O Cruzeiro negocia a rescisão contratual de Marcelo Moreno, atacante que tem vínculo com o clube até o fim de 2022. Em paralelo às conversas para quebrar o seu compromisso, o boliviano encaminha o acerto para defender o Cerro Porteño, do Paraguai, no mercado da bola.

A negociação dos paraguaios com o centroavante de 34 anos é para um contrato de duas temporadas. As tratativas são diretamente entre Cerro e jogador. Os mineiros ajustam apenas uma rescisão com o atleta. O presidente do Cerro Porteño, Raúl Zapag, falou sobre a possibilidade de acerto com o jogador: "O Cerro tem se reforçado com o que precisa. Nem mais, nem menos. Esperamos finalizar (a negociação) hoje com Marcelo Moreno Martins. Creio que ele chega hoje".

O que emperra a quebra contratual de Marcelo Moreno na Toca da Raposa II é uma dívida que o clube possui com o jogador, que recebe salário na casa de R$ 400 mil por mês. O estrangeiro é o nome mais bem pago do atual elenco. O clube não tem condições de mantê-lo com esses valores em 2022 — a gestão de Ronaldo Fenômeno adota uma postura de redução de gastos.

O Cruzeiro até tentou a manutenção do boliviano para o elenco comandado por Paulo Pezzolano. A proposta era para uma redução salarial de 60% dos valores pagos, mas a mudança não foi aceita pelo centroavante. A intenção dos mineiros ainda que seu contrato se encerrase ao fim do Campeonato Mineiro 2022, em abril deste ano.

Marcelo Moreno chegou a se apresentar com o restante do elenco no início de janeiro, mas não entrou em campo nesta temporada. Em dois anos no clube mineiro, o atacante fez 54 partidas e marcou nove gols. Ele ainda deu duas assistências.