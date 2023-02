Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela segunda rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV

Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta.

Depois de estrear com derrota para o Ferroviário por 3 a 0, o Ceará busca a primeira vitória no Nordestão 2023. No momento, aparece na última posição do Grupo B, enquanto o Sampaio Corrêa venceu o Bahia por 1 a 0 e está na quinta posição do Grupo A.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Ceará registra 11 vitórias, contra seis do Sampaio Corrêa, além de nove empates. No último encontro, válido pelo Nordestão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Ceará: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Jean Carlos; Janderson, Erick e Vina.

Escalação do provável Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Ludke, Joécio, Vitinho e Pará; Emerson Souza, Nadson e Wesley Dias; Gabriel Silva, Matheus Martins e Rafael Vila.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Luiz Otávio e Michel Macedo seguem machucados.

Ceará

Eloir e Pimentinha, com virose, estão fora.

