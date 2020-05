Cazares e quem mais? Atlético-MG tem seis jogadores em fim de contrato

Empresário diz que equatoriano não vai renovar com o Galo; veja outras possíveis saídas no fim deste ano

O vive um momento de reconstrução após anos de muito investimento no futebol e pouco retorno esportivo desde 2015. Com uma série de atletas marcantes neste período em final de contrato, o clube já sabe que não vai renovar com ao menos um deles: o meia Cazares.

"Cazares não renova, a ideia é sair, não há renovação. O ciclo dele se encerrou no (Atlético) Mineiro", comentou o empresário do atleta, Jorge Marino, em entrevista ao UOL. Mais novo e valioso da lista, o equatoriano deve puxar um bonde formado por experientes atletas.

Ao todos, seis nomes do atual elenco têm contrato se encerrando no meio ou no final de 2020. Veja abaixo a situação detalhada de cada um deles e o panorama para o futuro do clube de Jorge Sampaoli.

Victor

Lesionado durante boa parte da última temporada, o goleiro ídolo da torcida tem contrato até dezembro de 2020. No clube, há a expectativa para saber se ele, aos 37 anos, vai continuar a jogar ao final do vínculo. Se não quiser se aposentar, Victor deve ganhar mais um ano no .

Fábio

Outro que tem contrato até dezembro, Fábio Santos dificilmente ficará no Galo após essa data. O clube mineiro já buscou Guilherme Arana no mercado e acredita que o jovem tem total potencial para assumir o setor sob o comando de Sampaoli.

Patric

Contratado pelo Galo em 2011 e já com diversas idas e vindas por empréstimo, Patric deve encerrar seu ciclo no clube também ao final deste ano. Valorizado pela força de trabalho e a capacidade de exercer várias funções, ele tem 31 anos, podendo abrir espaço para uma renovação do elenco.

Ricardo Oliveira

O jogador já teve dúvidas a respeito da sua sequência em 2019, quando precisou conversar com a diretoria acerca do seu papel no futuro. Titular em cinco dos oito jogos que fez na temporada, tenta mostrar a Jorge Sampaoli que pode ser útil por mais um ano após o fim do seu vínculo, em dezembro.

Nathan

Único da lista com vínculo que se encerra no meio deste ano, Nathan também é o que tem mais chances de ficar. O clube acertou com o a extensão do empréstimo pelos seis primeiros meses deste ano e tenta levantar o dinheiro necessário para comprar o jogador em definitivo.