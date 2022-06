Cauteloso, Flamengo segue monitorando Thiago Mendes

Diretoria evita criar expectativas após seguidas recusas do Lyon, mas ainda tem volante na mira

Alvo do Flamengo nas últimas janelas de transferências, Thiago Mendes ainda desperta o interesse do clube carioca e vem sendo monitorado. O jogador está no Rio de Janeiro ao lado da esposa e teve uma reunião com seus empresários na última terça-feira (14).

Segundo soube a GOAL, o volante de 30 anos também vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo, mas a situação é tratada com cautela. A diretoria rubro-negra tenta não criar expectativas após seguidas recusas do Lyon.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Thiago tem contrato com Lyon até junho de 2023 e no final de dezembro já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. É justamente por esse motivo que o Flamengo não vê sentido em abrir outra desgastante negociação com os franceses.

Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo revelou à GOAL que qualquer avanço neste momento depende de uma postura do próprio jogador e do clube francês, que ainda não se mostra inclinado a negocia-lo neste momento.