Casemiro pede calma com Vini Jr e destaca Neymar: "é o melhor jogador que nós temos"

Volante também não vê o companheiro de Real Madrid entre os três melhores do mundo nesta temporada

Peça fundamental na adaptação e evolução de Vinicius Júnior no Real Madrid, Casemiro, pencampeão da Champions League, foi questionado sobre o momento do atacante brasileiro, que fez o gol do título europeu diante do Liverpool, no último sábado(28).

O volante da seleção brasileira fez questão de rasgar elogios a Vini, mas pediu calma ao ser questionado sobre o protagonismo do jovem na Copa do Mundo do Qatar. Ele também destacou que Neymar ainda é o principal jogador brasileiro.

"É difícil falar e colocar pressão em cima do menino. Principalmente pela idade que ele tem. Não vou comentar esse aspecto, porque é uma pressão imensa. Vinicius fez uma temporada excelente, assim como todos os outros jogadores. Na minha opinião, Neymar é o melhor jogador que nós temos. Vamos com calma, gente. É apenas um garoto. Talentoso, craque de bola, mas não vamos queimar etapas, botar pressão em cima do menino em uma Copa do Mundo. Vamos deixar o moleque voar".

Casemiro também afirmou que Vinicius Júnior ainda não está entre os três melhores jogadores do mundo.

"Na minha opinião, ainda não (é um dos três melhores). Fez uma grande temporada, mas existem outros jogadores que estão na frente. Benzema, Salah, Mané... Mas é um jogador excepcional. E o bom é que tem 21 anos. Esse moleque vai crescer muito".