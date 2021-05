Julio Casares se diz otimista por renovação de Rojas no São Paulo e lembra de quase saída

Presidente diz esperar continuidade dentro de "responsabilidade financeira". Clube e jogador negociam novo contrato em reunião nesta sexta

O presidente do São Paulo Julio Casares conta com a continuidade de Rojas no clube. Nesta sexta-feira, o departamento de futebol e os representantes do jogador se reuniram para negociar uma renovação do contrato, cujo prazo se encerra neste domingo (30).

Em entrevista coletiva para lançamento do novo sócio-torcedor, Julio Casares comentou sobre o assunto e disse que o equatoriano só ficará se houver um acerto financeiro dentro do orçamento. Isso porque a primeira sinalização salarial dos representantes não agradou, mas a tendência da conversa nos últimos dias caminha para uma renovação.

"Estamos otimistas e esperamos que ele continue. Mas faremos esforço dentro da nossa responsabilidade financeira. O São Paulo dá passos com investimentos possíveis, porque não posso deixar comprometido o futuro a nivel orçamentário. É um grande jogador, o Crespo gosta muito. Nós gostamos. Mas faremos o possível no limite de responsabilidade. Isso é para todos", disse Julio Casares.

"Espero que ele entenda essa posição. Mais do que isso, o Rojas e o empresário sabem disso: ele estava quase fora do elenco do São Paulo. A partir dos treinamentos com outra metodologia a comissão técnica e o Crespo deram uma grande oportunidade. A diretoria prorrogou no Paulista. Ele estava quase fora e hoje está muito dentro. Vai depender desse entendimento. Faremos o possível e o impossível", afirmou o presidente.

A lembrança citada por Casares se dá porque Rojas estava perto de sair do São Paulo no fim de fevereiro, mas acabou tendo o vínculo prorrogado depois de se destacar nos treinamentos no CT da Barra Funda.

Desde que voltou a jogar, Rojas fez quatro gols em 15 jogos. O último deles foi na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, terça-feira, no Morumbi, onde fez um bonito gol com chute de fora da área.