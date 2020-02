Carrasco do Real Madrid, Isak decide clássico basco e ameaça Willian José na Sociedad

A voltou a contar com o brilho de Alexander Isak para fechar a semana com resultados expressivos. Após ajudar a equipe a eliminar o na , agora o atacante fez um dos gols da vitória de sua equipe no clássico basco contra o por 2 a 1, neste domingo (9), pela 23ª rodada da .

Isak agora acumula três gols em dois jogos de grande expressão pela Real Sociedad e pode interferir na titularidade de Willian José na equipe.

O brasileiro, que viu seu nome aparecer em rumores sobre uma possível ida para o a pedido de José Mourinho, teria entrado em conflito com a diretoria da Sociedad para trocar de clube, mas acabou permanecendo.

After his heroics against Real Madrid, Alexander Isak has come off the bench to score a goal and provide an assist to win the Basque Derby for Real Sociedad 👏



He's now scored eight goals in nine games in 2020 🔥 pic.twitter.com/Js5dGwjli7