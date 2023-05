Carlo Ancelotti ignora seleção, mantém confiança no Real Madrid e mira reforço

Após a derrota para o Manchester City, Brasil reascendeu desejo pelo treinador, que não pretende deixar o clube espanhol

A eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões parecia ser um ponto de esperança para a torcida brasileira que sonha em ver Carlo Ancelotti treinando a seleção. No entanto, o treinador segue bastante focado e confiante em seu projeto nos Blancos, e pretende seguir no clube.

A derrota por 4 a 0 sobre para o Manchester City foi um choque para a grande maioria dos torcedores, principalmente dado o histórico do Real Madrid na Champions League. A dura queda na semifinal desta temporada fez até mesmo com que muita gente duvidasse da permanência de Carlo Ancelotti no comando da equipe, mesmo com o trabalho vitorioso que ele vem fazendo.

No entanto, o treinador segue 100% com a equipe, e nem mesmo uma sondagem para se tornar treinador da seleção brasileira parece estar tirando o italiano de seu foco no Real Madrid. As informações são de que, internamente, assim como tem feito nas coletivas de imprensa, Ancelotti, junto com sua comissão, está transmitindo tranquilidade e satisfação com o trabalho, e não vê a temporada como um fracasso, mesmo sem os títulos da La Liga e da Champions.

Ancelotti está, inclusive, pensando no futuro da equipe. O treinador está atrás de um atacante para compor o elenco. A ideia dele é ter alguém para dividir o desgaste nas competições que exigem regularidade, como o Campeonato Espanhol, principalmente após o período complicado vivido por Karim Benzema.

Com um novo atacante, e com ajuda de jovens que ele deve promover da base, Ancelotti acredita que voltará a brigar por títulos na próxima temporada, assim como vem fazendo nos últimos anos. Desde que voltou ao Real Madrid, o italiano conquistou um título de Champions League, La Liga, Supercopa da Uefa, Supercopa da Espanha e Copa do Rey, além do Mundial de Clubes da Fifa.